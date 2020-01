Sinisa Mihajlovic | “Io tifo per Salvini”

Sinisa Mihajlovic ha rivelato di essere amico di Salvini e di tifare per lui.

In un’intervista rilasciata per il Resto del Carlino, Sinisa Mihajlovic ha ammesso di essere amico da tempo di Matteo Salvini e di tifare per lui. L’allenatore del Bologna ha spiegato di conoscere Salvini da anni e di ammirare la sua grinta nel combattere per ciò in cui crede.

Parlando del suo rapporto con l’Italia, Mihajlovic ha anche detto che anche se non è il suo paese è un po’ come se lo fosse diventato e a suo avviso al momento ha bisogno di qualcuno con le idee e la forza per migliorarlo.

