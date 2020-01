San Valentino | 5 mosse per non entrare in crisi

San Valentino è la festa degli innamorati ma, a volte, può portare le coppie in crisi. Ecco come muoversi per evitare ogni problema.

Quando arriva San Valentino, scegliere come trascorrere la giornata, specie se si hanno idee diverse sulla festa, può essere un problema. Non affrontando la cosa, il rischio è quello di creare delle crepe che presto o tardi possono portare ad una crisi. Per fortuna ci sono almeno cinque mosse che possono risolvere la cosa e riportare l’armonia all’interno della coppia.

