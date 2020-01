che tempo farà domani

Scopri le previsioni meteo di domani per sapere che tempo farà nelle tre principali zone del nostro Paese: sole o pioggia ci attendono?

Le previsioni meteo di oggi ci preannunciavano la definitiva vittoria del sole su nuvole e pioggia, regalandoci così il sogno di un quasi incontrastato bel tempo un po’ ovunque lungo lo Stivale.

Viene ora da chiedersi: si tratterà di un sogno che potrà proseguire o ci attende all’orizzonte un brusco risveglio? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di domani, giovedì 23 gennaio.

Previsioni meteo domani, giovedì 23 gennaio

Le previsioni meteo di domani ci parlano fortunatamente ancora di un sole pronto. dilagare da nord a sud, senza cedere quasi mai il passo a indesiderate nuvolosità.

Anche le temperature si mantengono per lo più stabili e solo qua e là farà capolino qualche nuvola lungo la giornata, sebbene le precipitazioni saranno una vera rarità.

Vediamo però ora più nel dettaglio come si presenterà il clima nelle singole aree della Penisola. Arrivano le previsioni del tempo zona per zona.

Nord

Il cielo del settentrione appare all’insegna del sole lungo quasi tutta la giornata e in tutte le regioni, fatta eccezione per alcune foschie o banchi di nebbia che, nelle ore più fredde, si presenteranno in Valpadana e per alcune nubi che andranno aumentando lungo la giornata al Nordovest. Le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra i 7 e i 12 gradi ma che saranno anche superiori in Liguria.

Centro

Anche le regioni del centro ritrovano un sole per lo più costante salvo nubi e qualche pioggia che avranno la meglio sulla Sardegna orientale. Annuvolamenti anche in Toscana ma temperature per lo più stabili, con massime comprese tra gli 11 e i 16 gradi.

Sud

Anche al meridione il bel tempo la fa da padrone fatta eccezione per addensamenti che si riveleranno però sterili sulla Sicilia e, fino al mattino, anche sul Salento. Le temperature si registrano in lieve calo, con massime che ondeggeranno tra i 10 e i 15 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com