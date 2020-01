Stasera in tv | Palinsesto della prima serata mercoledì 22 gennaio

Scopri che programmi i canali in chiaro hanno selezionato per te questa sera. Arriva il palinsesto della prima serata di mercoledì 22 gennaio.

Sai già come trascorrerai la serata di oggi? Se ti manca qualche idea o, più semplicemente, la giusta ispirazione, continua a leggere qui su CheDonna.it: alcuni preziosi consigli stanno per arrivare.

Ecco infatti, come ogni giorno, il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi. Un elenco dettagliato di tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporti questo mercoledì sera.

Tra film, serie tv e show ce n’è veramente per tutti i gusti: non resta che consultare la lista e scegliere l’opzione a te più gradita.

Una serata a dir poco impeccabile ti attende!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 22 gennaio

Rai Uno – Calcio – Coppa Italia – Juventus Vs Roma (Sport)

I campioni d’inverno della Juventus incontrano un’agguerrita Roma che rischia di stare però con la testa già al derby di domenica. Chi delle due farà un nuovo passo verso l’ambita coppa?

Rai Due – L’amica geniale – Le scarpe (Fiction)

Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche: ecco il racconto, tratto dai bestseller di Elena Ferrante, di oltre sessant’anni di vita condivisa sullo sfondo di una Napoli pericolosa e affascinante.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.

