Salvo Veneziano, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, si è scagliato contro Signorini.

Come molti ormai sapranno, Salvo Veneziano, uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, è stato eliminato in seguito a delle battute infelici espresse con particolare veemenza, al punto da portarlo ad essere giudicato come un uomo violento.

Dopo essersi scusato più volte, Veneziano è tornato sull’argomento, questa volta attaccando Signorini. A suo dire, infatti, rispetto ad altri concorrenti che a loro modo sono stati eccessivi, lui avrebbe subito un trattamento ingiusto.

