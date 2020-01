Astrologia: la descrizione più brutale ma onesta del tuo segno zodiacale

Gli astri rivelano chi siamo veramente. Attenzione, questo ritratto dettagliato è brutalmente onesto.

Come dice il proverbio, “MEGLIO UN’AMARA VERITÀ CHE UNA DOLCE BUGIA“. In effetti, una critica reale e autentica consente di spingere un individuo a mettersi in discussione e raggiungere la versione migliore di se stesso. E se chiedessimo alle stelle di darci una descrizione schietta della nostra personalità?

La critica più schietta per ogni segno zodiacale

A volte basta solo una parola sincera per cambiare per sempre il nostro atteggiamento. Con questo ritratto dettagliato del tuo segno zodiacale, è molto probabile che tu resti sorpreso. Stiamo per rivelarti le tue carenze e le tue aree grigie. Se sei sensibile o vulnerabile alle critiche, non leggere questo articolo.

Ariete

La cosa che più ti impedisce di andare avanti nella vita è la tua terribile mancanza di organizzazione. Sei così disperso che tutti intorno a te ti ricordano costantemente le tue priorità. La tua immaturità ti impedisce di realizzare progetti. È giunto il momento di iniziare ad assumerti la tua responsabilità.

Toro

Dovresti imparare a scegliere le tue battaglie. Sei così testardo che questo difetto ti porta ad avere una cieca ostinazione. La tua ostinazione nel voler avere sempre ragione è talmente fastidiosa che alla fine le persone si mostrano d’accordo con te solo per non turbarti. Impara a mettere acqua nel tuo vino e a considerare le opinioni degli altri.

Gemelli

La tua incostanza e il tuo umore mutevole tendono a turbare chi ti circonda. A dire il vero, tu stesso non sai cosa vuoi dalla vita e questo genera intense frustrazioni. La tua incapacità di prendere il comando ti fa soffrire, è giunto il momento di prendere il toro per le corna.

Cancro

Sei così sensibile che stai portando carichi che non sono i tuoi. Questo ti provoca sofferenza sproporzionata che è in gran parte il frutto della tua immaginazione. Impara ad allontanarti dalle tue emozioni perché sono tossiche per te e per chi ti circonda. Il modo migliore per distruggere la paura è affrontarla.

Leone

Il tuo ego è sovradimensionato. La tua autostima è così alta che pensi che sia tutto merito tuo. A causa di questa percezione, il minimo fastidio può condurti in uno stato di rabbia. Questi atteggiamenti tirannici ti impediranno di attrarre nuove persone nella tua vita. Non sei l’ombelico del mondo.

Vergine

La tua attrazione per la perfezione è una vera ossessione. Questo perfezionismo ti fa perdere tempo ed energia mostruosa quando potresti semplicemente lasciarti andare. Questa ossessione per il controllo ti impedisce letteralmente di vivere. Ricorda che la vita non è perfetta, quindi non devi essere testardo.

Bilancia

Le tue relazioni sono il pilastro della tua esistenza. Puoi essere sicuro di poter contare su di loro in caso di duro colpo. La dipendenza emotiva che hai sviluppato ti impedisce di stare in piedi da solo. Ottieni autonomia e impara a risolvere i tuoi problemi da solo.

Scorpione

La tua passione spesso ti impedisce di prendere decisioni sensate e ragionevoli. Trasportato dalla passione, ascolti solo te stesso e tendi a correre nella pila senza tener conto delle circostanze. Trarrai beneficio dall’essere più conciso e soprattutto non prendere iniziative impulsivamente.

Sagittario

Hai così tanta fiducia in te stesso e nelle tue azioni da considerarti un vero guardiano della virtù. Questa percezione ti porta a pensare di poter giudicare chiunque attraversi il tuo cammino. Il tuo lato moralizzante sarà all’origine di conflitti che avresti potuto evitare rimanendo in silenzio.

Capricorno

Dipendi dalle tue emozioni. Queste dirigono la tua vita e influenzano fortemente le tue relazioni quotidiane. I tuoi umori e le tue continue lamentele infastidiscono. Impara a vedere la vita dal lato positivo, ne uscirai crescendo.

Acquario

Sei così ingenuo e impressionabile da essere in balia di chiunque. Questo candore sarà una vera minaccia per i tuoi progetti personali perché ti fiderai delle persone maligne. Non lasciare che la tua innocenza prenda il sopravvento.

Pesci

Impara a staccarti dagli occhi degli altri. Dà così tanto peso alla tua vita quotidiana che ti dimentichi di conviverci. L’opinione che gli altri hanno delle tue azioni non dovrebbe governare la tua esistenza o impedirti di condurre una vita ordinaria. Segui il tuo istinto e goditi il ​​momento presente.