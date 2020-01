Serena Enardu contro Barbara d’Urso | Retroscena su Pago al GF Vip

Serena Enardu, nelle scorse ore, si è lasciata andare a qualche frecciatina verso Barbara d’Urso per poi rivelare un inedito retroscena su Pago al Grande Fratello Vip

Serena Enardu, sul profilo Instagram, non le ha di certo mandate a dire. Nemmeno quando si tratta di una conduttrice popolare come Barbara d’Urso. Cosa è successo?

La bella conduttrice partenopea, durante lo scorso appuntamento di Live Non è la d’Urso, mentre parlava con Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, non ha ricordato il nome dell’ex protagonista di Temptation Island.

Strana dimenticanza, visto che aveva più volte provato ad averla nei suoi programmi. “Ma si può una cosa del genere?” ha commentato Serena Enardu contro Barbara d’Urso.

Ma non solo, la Enardu ha pubblicato uno screen di un suo fan che si scagliava contro la presentatrice, esaltando il fatto che Serena avesse declinato gli inviti ricevuti in trasmissione.

Leggi anche:

Barbara d’Urso | Taylor Mega sbotta dopo Live: “Era una trappola!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GF Vip: Serena Enardu punzecchia Barbara d’Urso e si sbilancia su Pago

Molto probabilmente, dopo le frecciatine a Barbara d’Urso, che di recente ha bannato Taylor Mega dai suoi programmi, qualcosa ci suggerisce che nemmeno Serena Enardu prenderà parte alle sue trasmissioni anche perché ha chiarito che nella sua storia con Pago del GF Vip ci sono entrate persone che non c’entrano nulla.

“Io e Pacifico abbiamo accettato le conseguenze della nostra partecipazione a Temptation Island” ha rivelato la Enardu. “Il problema è che non lo hanno accettato gli altri, che con la nostra storia nulla hanno a che fare ma che continuano a parlare” ha proseguito, che non ha apprezzato nemmeno le parole di Miriana Trevisan nei suoi confronti.

Intanto, tra una frecciatina e l’altra, Serena ha anche rivelato una curiosità su Pago al Grande Fratello Vip. Quale?

L’artista sardo indossa sempre un anello. Beh quell’anello è un regalo di Serena. Sul gioiello sono incise le lettere PS.

Le due lettere hanno più significati: il primo è legato ai loro nomi, Pago e Serena. Il secondo riguarda la scritta Per Sempre, come dovrebbe durare il loro amore.