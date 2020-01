Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di martedì 21 gennaio, elenco completo dei programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Una nuova serata ci attende alla fine di questo lungo martedì, come viverla al meglio? Noi vi consigliamo un po’ di relax tra divano e tv ma, per renderla veramente la serata perfetta, assicuratevi prima di scegliere con cura il programma da seguire.

I canali in chiaro hanno selezionato infatti anche oggi per noi tante proposte particolarmente diversificate tra loro: tra film, serie tv, show e eventi sportivi non avremo che l’imbarazzo della scelta, tutto starà nel compiere quella più giusta per noi.

Consultiamo allora insieme il palinsesto televisivo qua sotto e godiamoci una prima serata in assoluto relax. Buona visione!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paolo Ruffini chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Stasera in tv: palinsesto martedì 21 gennaio

Rai Uno – Calcio – Coppa Italia – Napoli Vs Lazio (Sport)

La nuova fase della Coppa Italia vede questa sera fronteggiarsi un Napoli in crisi con una Lazio quantomai lanciata verso il successo. Sfida impari sulla carta ma il campo sarà della stessa opinione? Scopriamolo seguendo il match a partire dalle 20.30 di questa sera.

Rai Due – Il fidanzato di mia sorella (Film)

Un brillante professore inglese conduceva vita da vero Don Giovanni. Ora però sta per diventare padre in seguito alla sua relazione con la 25enne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso. Proprio quando scopre che sta per avere un figlio, il professore incontrerà però Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, che gli fa perdere la testa, spingendo a mettere in discussione anche la sua vita all’insegna della conquista. Peccato però che Olivia sia la sorella di Kate.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

Nuovi ospiti dal mondo della politica e dello spettacolo attendono il loro faccia a faccia con Bianca Berlinguer, pronti ad affrontare con la giornalista-conduttrice i più scottanti temi dell’attualità e della cronaca.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI