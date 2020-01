I 5 rimedi naturali più efficaci contro il dolore

I farmaci sintetici non sono gli unici antidolorifici che possono alleviare il dolore. Esistono trattamenti naturali efficaci sempre più popolari ed alimenti specifici idonei.

Secondo gli esperti, per ridurre i livelli di infiammazione e tossine nel corpo possiamo avvalerci di ingredienti naturali e prodotti fitoterapici, medicinali a base di erbe che possono aiutare a curare varie malattie.

Per alleviare il dolore in modo naturale, ecco alcuni cibi da assumere:

Zenzero

Per secoli, lo zenzero è stato ampiamente utilizzato nei paesi asiatici per alleviare il dolore, in particolare quello causato da artrite e reumatismi. Questo alimento contiene effettivamente sostanze chimiche che riducono l’infiammazione muscolare. Poiché queste sostanze sono naturali, pochi o nessun effetto collaterale sulla salute è stato collegato al consumo di zenzero. Scopri di più: zenzero: ecco cosa accade se ne mangi un cucchiaino al giorno

Il Partenio



Il partenio è un rimedio efficace per alleviare mal di testa, dolori di stomaco, dolore dentale e in alcuni casi, dolore causato dalla febbre. Oggi, molte persone lo usano per combattere l’emicrania e l’artrite cronica attiva.

Capsaicina (pepe rosso)

La capsaicina è una sostanza che troviamo nei peperoncini piccanti. È stata a lungo usata per alleviare il dolore cronico.

“La capsaicina agisce distruggendo la sostanza P, un composto che trasmette dolore dal sistema nervoso periferico al sistema nervoso centrale. Secondo il dott. David Kiefer, assistente professore di medicina clinica presso l’Arizona Center for Integrative Medicine, l’impatto di questa sostanza si avverte 2 giorni dopo l’assunzione. Per saperne di più: pepe, gli usi alternativi e inaspettati della spezia profumata

Radice di valeriana

Questa radice è comunemente usata per combattere i problemi del sonno come l’insonnia. Viene anche usato per curare spasmi e crampi muscolari. In effetti, diversi prodotti farmaceutici sono realizzati con questa pianta. Il consumo di questa radice riduce i dolori dei crampi mestruali e quelli relativi ai sintomi della menopausa come vampate di calore e ansia. Valeriana: proprietà benefiche, controindicazioni e come usarla

Artiglio del diavolo

Il nome di questo antidolorifico naturale non dovrebbe spaventarci. La sua efficacia contro il dolore è stata scientificamente dimostrata. Questa erba sudafricana è stata testata da molti e ha dimostrato di essere efficace nell’alleviare il dolore da artrite e il mal di schiena.

Tutti questi rimedi naturali che abbiamo menzionato sopra aiutano ad alleviare il dolore e non sono da considerare come prodotti miracolosi che funzionano all’istante. Chiedere sempre il parere del proprio medico curante.

Ti potrebbe interessare anche >>> 12 eccellenti alimenti che migliorano la digestione