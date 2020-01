Cristina Plevani ha deciso di dire la sua su Instagram dove, tra le altre cose, ha spiegato il perché della sua “fuga” dallo studio di Live – Non è la d’Urso.

Cristina Plevani, in questi giorni è stata al centro del gossip per via dei suoi interventi su Salvo Veneziano e sulla sua recente eliminazione dal Grande Fratello Vip.

Dopo aver detto la sua a Live – Non è la d’Urso, la Plevani ha deciso di chiarire alcuni punti con un lungo post su Instagram dove ha reso noto il suo punto di vista sulla faccenda.

L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha anche spiegato il perché della scelta di abbandonare lo studio durante i video di commemorazione per Tarricone.

Per approfondire l’argomento, guarda il video e clicca qui → Cristina Plevani spiega perché ha abbandonato lo studio di Live