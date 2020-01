Tachicardia | Come calmarla in modo semplice e veloce

Tachicardia | Come calmarla in modo semplice e veloce? Attraverso delle regole fondamentali da seguire. I motivi per cui si soffre di tachicardia e chi è più soggetto ad accelerazioni del battito cardiaco?

La Tachicardia consiste nell’aumento del numero dei battiti del cuore al minuto (frequenza cardiaca) in condizioni di riposo. È un sintomo abbastanza comune, specie per quelle persone che vivono in città e sono sottoposte a maggiori stress fisici, psichici e ambientali sfavorevoli. Si ritiene che una frequenza cardiaca normale sia compresa tra i 60 e 100 battiti al minuto. Alcuni esperti, però, tendono a pensare che la frequenza cardiaca a riposo ideale sia 50 – 70 battiti. Le cause che possono provocare la tachicardia possono essere pericolose (malattie cardiache, anemia) o rappresentano soltanto la nostra reazione alle condizioni in cui viviamo (stress, febbre, allenamento). Se un fenomeno di tachicardia si presenta e dura più di qualche minuto, la migliore cosa da fare è consultare subito un medico o recarsi al pronto soccorso. Ma, in altri casi, quando sentiamo il battito cardiaco accelerare, possiamo provare inizialmente a diminuirlo da soli. Questo permetterà di non entrare nel panico, di controllare lo stato d’ansia e di sentirsi subito meglio. Conoscere come farlo è uno dei modi migliore per intervenire prontamente. Scopriamo come fare

Potrebbe interessarti anche: Rischio ictus e infarto | Il 60% degli italiani si salva con il peperoncino

Tachicardia | Cos’è e come riconoscerla

Come abbiamo precedentemente accennato, la frequenza cardiaca è controllata da segnali elettrici trasmessi attraverso il tessuto cardiaco. In condizioni di riposo la frequenza del battito del cuore è regolare e, generalmente, è compresa tra 60 e 100 pulsazioni al minuto. Si parla di tachicardia quando la frequenza cardiaca è superiore a 100 battiti al minuto. Questa può aumentare, temporaneamente, durante l’esercizio fisico, in condizioni di stress, per traumi o malattie che inducono lo stato febbrile (tachicardia sinusale), per poi tornare nella norma.

Episodi di tachicardia sono, quindi, comuni e generalmente non rappresentano motivo di allarme. Ma capita, a volte, che anche quando non si è sotto sforzo fisico, e dunque, a riposo, i battiti iniziano ad accelerare ed è proprio in quei momenti che una persona, normalmente, si preoccupa, proprio perché non capisce il motivo di questa alterazione. Di conseguenza scatta l’ansia e, in casi più gravi, si scatena un vero e proprio attacco di panico.

Ecco, allora il motivo per il quale è importante riconoscere bene la tachicardia. Scopriamo dunque i sintomi correlati alla tachicardia. Quando il cuore batte troppo velocemente, non è in grado di pompare in maniera efficace il sangue in tutto il corpo e, conseguentemente, gli organi e i tessuti dell’organismo non ricevono più il necessario quantitativo di ossigeno. Ciò può causare la comparsa di sintomi come:

respiro corto

senso di svenimento

palpitazioni, battito cardiaco irregolare

una sensazione di fastidio al petto

dolore al petto

svenimento (sincope)

Quando la tachicardia diventa una malattia?

Esistono casi in cui la tachicardia diventa una vera e propria malattia. Succede quando il cuore batte più velocemente del normale nelle camere superiori o inferiori (atri e ventricoli), o in entrambe, a riposo e in assenza delle condizioni descritte precedentemente. Si verifica quando un’anomalia nel cuore produce segnali elettrici molto frequenti che causano un aumento della frequenza cardiaca, detta aritmia.

Esistono diversi tipi di tachicardia di natura patologica (aritmia). I più comuni sono:

fibrillazione atriale: Rappresenta il tipo più comune di tachicardia. Le sue cause non sono note, ma è una malattia comune con l’avanzare dell’età ed è più frequente in persone che soffrono di malattie cardiovascolari o ipertiroidismo.

Rappresenta il tipo più comune di tachicardia. Le sue cause non sono note, ma è una malattia comune con l’avanzare dell’età ed è più frequente in persone che soffrono di malattie cardiovascolari o ipertiroidismo. flutter atriale: È meno comune della fibrillazione atriale, ma condivide gli stessi sintomi, cause e possibili complicazioni. Si può risolvere da sola

È meno comune della fibrillazione atriale, ma condivide gli stessi sintomi, cause e possibili complicazioni. Si può risolvere da sola tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV): È un’aritmia, caratterizzata da un’elevata frequenza, che inizia e finisce improvvisamente. Si può verificare anche nei giovani, a seguito di uno sforzo fisico importante.

È un’aritmia, caratterizzata da un’elevata frequenza, che inizia e finisce improvvisamente. Si può verificare anche nei giovani, a seguito di uno sforzo fisico importante. tachicardia ventricolare:

fibrillazione ventricolare: Può causare la morte in pochi minuti, a meno che non si intervenga con un defibrillatore. Può verificarsi a seguito di un infarto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Da cosa è causata la Tachicardia?

Quando abbiamo un’alterazione degli impulsi elettrici che dovrebbero controllare la normale funzione della pompa del cuore, si ha la tachicardia. I fattori che possono alterare questo normale processo portando, appunto, al “batticuore” possono essere diversi, per esempio:

malattie cardiovascolari e non

esercizio fisico

stili di vita non salutari

mangiare pensante e in modo irregolare

stress

squilibri elettrolitici

febbre

assunzione di farmaci

Per diagnosticare la causa che determina la tachicardia è buona norma rivolgersi ad un medico, il quale saprà indirizzarvi verso gli esami da eseguire. La cura della tachicardia è mirata ad affrontare le cause che la provocano, a rallentare la frequenza cardiaca durante l’attacco, a prevenire futuri episodi e a ridurre al minimo il rischio che possano verificarsi delle complicazioni.

Se non curata, infatti, la tachicardia può compromettere il funzionamento del cuore e causare complicazioni che variano in base al tipo di attacco, alla sua durata, al numero di battiti al minuto e alla presenza di altri disturbi cardiaci. Possibili complicazioni includono:

Il modo più efficace per prevenire la tachicardia è ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Se si soffre già di queste malattie, è necessario controllarle nel tempo e seguire il piano di cura stabilito con il medico per ridurre il rischio che si sviluppino nuovi episodi.

(Fonti: issalute.it)

Tachicardia | Come calmarla in modo semplice e veloce

Da premettere che è sempre meglio rivolgersi ad un medico per ulteriori diagnosi e cure ma, di seguito vogliamo indicarvi alcune regole da poter seguire per poter calmare velocemente la tachicardia quando questa si presenta sporadicamente.

È doveroso sottolineare che ogni tecnica descritta deve essere effettuata da un medico, che istruirà il paziente sulle corrette operazioni da fare e sugli effetti collaterali associati a ciascuna di esse. Per quanto riguarda le manovre, le più note e meno pericolose da mettere in pratica sono:

1. La manovra di Valsava | Come eseguirla

La manovra di Valsalva è una tecnica di respirazione che porta a diversi e rapidi cambiamenti nella frequenza cardiaca e non solo, è utile anche per calmare un fastidioso singhiozzo. Durante la manovra di Valsalva la contrazione sinergica dei muscoli dell’addome e degli altri muscoli espiratori trasforma la cavità addominale in una vera e propria camera gonfiabile, racchiusa da pareti molto rigide e resistenti. Ecco come procedere seguendo i punti elencati:

Stringi il naso chiuso con le dita di una mano;

Chiudi la bocca;

Espira, come se stessi per gonfiare un palloncino;

Premi verso il basso, come se stessi avendo un movimento intestinale;

Esegui questa tecnica per circa 10 – 15 secondi.

2. Il massaggio del seno carotideo (stimolazione vagale) | Come fare

Il massaggio del seno carotideo aiuta anche a decelerare il battito cardiaco. Questa arteria scorre lungo la nostra gola vicino al nervo vago. Un leggero massaggio su questa arteria con la punta delle dita stimolerà il nervo e diminuirà la frequenza cardiaca velocemente. La stimolazione vagale è un possibile trattamento terapeutico per interrompere episodi di tachicardia sopraventricolare in pieno svolgimento.

3. La pressione sul polso

Un altro rimedio fai da te è la digitopressione, una tecnica tradizionale cinese di automassaggio che aiuta a calmare l’ansia e lo stato di tensione nervosa.

Con il palmo della mano sinistra rivolto verso l’alto, bisogna individuare la prima piega del polso dal lato del mignolo e con il pollice della mano destra esercitare in questo punto una pressione per circa 10 secondi, ruotando leggermente verso il mignolo. L’operazione va poi ripetuta sull’altro polso.

4. Bere acqua ghiacciata

Secondo una ricerca condotta sugli effetti dell’acqua ghiacciata sull’organismo, c’è un modo semplice per abbassare il battito cardiaco. Tutto quello che devi fare è bere l’acqua ghiacciata perché ciò stimola il nervo vago. Questo a sua volta fa rallentare il cuore come un riflesso naturale. Il controllo della frequenza cardiaca, da parte delle fibre parasimpatiche (cuore, bronchi, trachea, esofago, intestino, stomaco), avviene principalmente mediante il nervo vago di destra. Infatti, quest’ultimo innerva il nodo seno atriale, cioè il centro segna passi dominante del cuore, e – se stimolato – rallenta il ritmo cardiaco sinusale. Il nervo vago di sinistra, invece, innerva con effetti meno potenti il ventricolo e, se stimolato, blocca gli impulsi tra atrio e ventricolo.

5. Respirare profondamente | Come farlo

Espirare;

Trattenere il respiro e contare fino a 5 o il più lungo possibile;

Inspirare lentamente e poi espirare di nuovo.

Ripetere il processo.

6. Le essenze da inalare

Per tenere sotto controllo l’emotività si può imbibire un fazzoletto con due-tre gocce di lavanda e respirarne il profumo quando il cuore comincia ad accelerare per le preoccupazioni.

Quando invece i disturbi si scatenano la sera, si possono assumere 30-40 gocce di Tilia tormentosa in poca acqua tiepida.

(Fonti: salutelab.it)