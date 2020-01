Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di lunedì 20 gennaio, elenco dettagliato dei programmi selezionati per noi dai canali in chiaro più seguiti.

Una nuova settimana ha avuto inizio con il lunedì più difficile di tutti, il così detto blue monday.

Si dice che sia il lunedì più triste dell’anno e superarlo senza troppi malumori sarebbe già un traguardo notevole. A tale scopo noi di CheDonna.it consigliamo di cercare di concluderlo quantomeno con un sorriso.

Come garantirci tutto ciò? Noi suggeriamo un po’ di relax di fronte alla mostra amica tv.

Un film, una serie o un programma di approfondimento ci aiuteranno a liberare la mente e ricaricare le batterie prima di affrontare una nuova lunga giornata.

Scopriamo allora insieme, grazie al palinsesto televisivo di oggi, tutti i programmi selezionati dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di lunedì 20 gennaio. Scorri l’elenco con noi e fai poi la tua scelta. Sta per arrivare una serata da 10 e lode.

Stasera in tv: palinsesto lunedì 20 gennaio

Rai Uno – La guerra è finita – 2a puntata (Fiction)

Proprio mentre i ragazzi sembrano lentamente tornare alla vita, i Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano, decidono di riprendersela per trasformarla in un’azienda agricola. Giulia si impegna allora per cercare di persuaderli a desistere e intanto Davide va a Milano per parlare con una donna che forse aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen.

Rai Due – 911 – Stagione 2 Episodio 4 – Bloccati (Telefilm)

Chimney va in ospedale per accertamenti non prima però di aver visto la sua ex, Tatiana, soccorre Daniel, rimasto incastrato nel meccanismo interno delle scale mobili.

Rai Tre – Presa diretta – Vite a domicilio (Attualità)

Sette puntate di strettissima attualità per raccontare il quotidiano delle persone comuni, le contraddizioni, la complessità dei problemi e tentare di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende.

