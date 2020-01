Una lettera sta facendo commuovere tutto il mondo grazie all’amore del padre che l’ha scritta augurando alla figlia la cosa più bella: l’amore per l’uomo giusto

Per lui sei da sempre una principessa, la miglior versione di te stessa, una persona carica di qualità, un connubio di pregi unici nel loro genere e forse anche di più. Tu sei la sua lei.

Chi è lui? Il tuo papà, il primo uomo della tua vita, colui che, nel bene o nel male, rappresenterà sempre il termine di paragone su cui giudicherai gli altri.

Nessuno ti amerà mai come il tuo papà e tu lo sai fin troppo bene. Per alcune donne questo rimane un limite invalicabile, per altre una constatazione con cui scendere a patti: vero, lui ti avrà come nessun altro ma non vuol dire che non ci saranno uomini che ti ameranno in modo diverso.

Se infatti nessuno ti preparerà la colazione come lui non vuol dire che non ce ne saranno di più buone, se nessuno ti guarderà come lui non vuol dire che non ci saranno altri sguarda carichi d’amore e se nessuno saprà mettersi al centro del suo mondo come lui non vuol dire che non ci saranno altri universi da esplorare.

Tutto questo e molto di più è l’augurio speciale che da un anno a questa parte sta commovendo il web. Si tratta di una lettera scritta da un padre alla propria figlia, una missiva in cui si augura una e una sola cosa: l’amore, ma per l’uomo giusto.

Lettera di un padre alla figlia

Quante volte noi donne ci siamo innamorate ma di un lui sbagliato. Abbiamo dato il nostro cuore a qualcuno che non sapeva donarci il suo, che non si preoccupava di noi o che cercava di toglierci qualcosa piuttosto che di donarcela.

Siamo finite in relazioni tossiche o nelle mani semplicemente di qualcuno che non ci amava. Probabilmente il nostro papà era lì a guardare, a sentire il nostro dolore consapevole di poterci fare ben poco.

Be’, a quanto pare il tempo di guardare è oramai finito.

C’è un padre che ha finalmente trovato le parole giuste, quelle che ogni donna e figlia avrebbe da sempre voluto sentirsi dedicare.

Una guida in amore, una serie di consigli per trovare quello che tutte sogniamo: l’uomo giusto.

La lettera ha fatto il giro del mondo via web e ha conquistato il cuore di molte donne. Rileggiamola allora insieme e, soprattutto, cerchiamo di farne tesoro: forse non è stato il nostro papà a scriverla ma rimane pur sempre il consiglio di un padre, l’uomo che più sa che cosa sia il vero amore.

“Lo so che non posso scegliere per te, ma vorrei tanto vederti insieme ad un uomo che sappia apprezzarti per la donna che sei, un uomo che ti ami e che ti rispetti sempre, qualsiasi cosa accada. Mi auguro che tu possa avere accanto un uomo che si prenderà cura di tutto, perché nonostante tu ormai sia una donna, io ti vedo sempre la mia piccolina.

Ti auguro di innamorarti della persona giusta, quell’uomo che si perda nei tuoi occhi, che ti guarda come non ha mai visto nessuna, che ti dà tutto. Voglio che ti innamori di un uomo che sia in grado di difenderti dai mostri e che voglia combattere tante battaglie insieme a te.

Ti auguro di innamorarti di un uomo che sia in grado di cucinare per te, soprattutto in quei momenti in cui hai bisogno di sostegno, un uomo che vuole sentirti sempre per sapere come stai e per come sta andando la giornata.

Innamorati di un uomo che, indipendentemente da ciò che crede e ciò che pensa, ti apprezza per quella che sei. Un uomo che rispetti la tua famiglia e i tuoi amici, un uomo che sia onesto con te, che sia capace di rubarti il cuore. Innamorati di un uomo che non ti dica sempre ti amo, ma di un uomo che sia capace di dimostrarlo, un uomo che quando ti guarda pensa che tu sia la donna più bella del mondo, un uomo che faccia delle piccole cose per te che ti dimostrano quanto è grande il suo amore.

Ti auguro di avere accanto un uomo che mette la tua felicità al primo posto, che non ti lasci mai da sola, che ti faccia sorridere solo per migliorare il tuo umore, anche in quei momenti così difficili per te.

Innamorati di un uomo gentile, non presuntuoso ma umile di carattere anche se possiede tanti beni materiali, un uomo a cui non piace discriminare le persone a causa della loro condizione economica. Un uomo per cui tu sei il suo più grande tesoro da custodire, più di un gioiello prezioso, che ti sappia difendere da tutti anche quando non hai ragione, che ti sia accanto quando è necessario, che ti apprezzi e che ti aiuti a capire i tuoi sbagli, che ti aiuti a migliorare come persona.

Innamorati di quell’uomo che non ha bisogno di te per essere felice, che sa come essere felice da solo ma che vuole condividere quella felicità con te.

Innamorati, allora, mia figlia, di un vero uomo.

Perché te lo meriti, non dovresti accontentarti di meno.

Non accontentarti mai, trova sempre il meglio.

Te lo dice una persona innamorata di te: tuo padre.”