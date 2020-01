Scopri come superare la tua più grande paura in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle e ciò che dovrai capire nel 2020 per essere finalmente felice.

Ognuno di noi ha sogni e paure che lo caratterizzano e che per certi versi ne definiscono la vita. Il modo con cui ci confrontiamo con il resto del mondo e con il quale scegliamo di vivere le nostre giornate, dopotutto, dipende per lo più da una serie di ragionamenti le cui basi sono proprio sogni e paure. Si tratta di un qualcosa di fisiologico a cui raramente di pensa ma che in termini di personalità significa molto. Allo stesso tempo, è giusto capire come affrontare le paure più grandi perché spesso rappresentano dei veri e propri blocchi che ci impediscono di avanzare verso il nostro futuro. Una volta accettate e capite, invece, affrontarle sarà più semplice e facendolo si riuscirà ad avanzare, diventando una versione migliore di se e, sopratutto, una persona più felice.

Visto che sogni e paure sono legati alle esperienze di vita così come all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, dopo aver visto cosa vogliono da noi i vari segni dello zodiaco e perché ti senti stanca in base al tuo segno zodiacale, oggi scopriremo la tua più grande paura e come superarla con il consiglio delle stelle. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del tuo ascendente. Così, avrai un quadro più preciso che ti indicherà esattamente come muoverti.

Astrologia 2020: la tua più grande paura e come superarla

Ariete – Hai capito cosa vuoi e hai paura della strada che devi ancora fare

Se c’è una cosa che gli ultimi anni ti hanno lasciato addosso è una consapevolezza di te che ti ha portata a capire chi sei e cosa vuoi esattamente dalla vita. Sebbene questo passaggio sia importante e solitamente positivo per tutti, tu hai finito con l’investirlo di una dose eccessiva di paure.

Ciò che temi di più è infatti il percorso che ancora ti separa dal punto di arrivo e che tendi a vivere in modo sbagliato. Invece di concentrarti su ciò che non hai ancora, dovresti infatti fermarti a riflettere su quanto sia meraviglioso avere finalmente le idee chiare e su quanto questo sia un passo più che fondamentale per la tua vita e per la felicità futura. Sapere per cosa lottare e conoscere l’esatta direzione del tuo percorso, ti aiuterà a semplificare il tutto e a raggiungere i tuoi sogni rapidamente. Il trucco sta nel non temere la strada da fare ma nell’imparare a godere di ogni singolo passo. Perché un giorno questi momenti saranno quelli che ricorderai con più nostalgia, persino rispetto al momento in cui avrai tagliato finalmente il traguardo.

Toro – Sai come fare ad ottenere le cose con semplicità e hai paura per questo

Dopo una lunga introspezione psicologica e grazie anche alle esperienze acquisite negli anni, ti sei resa conto che per la vita è quel qualcosa in più che si raggiunge una volta superate tutte le incombenze socialmente considerate indispensabili. Per te vivere significa gioire, rilassarsi e godere a pieno di ogni momento libero e felice. Il resto è più una sorta di allenamento per arrivare a ciò che desideri davvero e questo a volte ti fa paura perché ti fa sentire inadeguata rispetto a persone che sembrano disposte a lottare anche in eterno per raggiungere i propri scopi. La verità è che ogni persona è diversa dalle altre e che è giusto che sia così. L’unica cosa della quale dovresti preoccuparti, quindi, è quella di riuscire a mantenere l’innata semplicità con la quale affronti e superi le cose e non smettere mai di cercare esperienze belle da fare, a prescindere dal momento che ti trovi a vivere. In questo modo sarai sempre sicura di poter essere felice secondo il tuo personalissimo modo di essere.

Gemelli – Hai capito che per essere felice devi lasciar andare alcune cose

Il tuo modo di essere è sempre stato anti convenzionale. Ciò nonostante hai creato una sorta di copione secondo il quale agire in base alle varie circostanze. Pur nella tua imprevedibilità, hai finito con l’assumere determinati atteggiamenti solo perché sai che gli altri si aspettano questo. Dopo varie esperienze, però, ti sei trovata a capire che la vera te non ha più bisogno di procedere seguendo degli schemi ma che può lasciarsi andare essendo semplicemente libera di essere te stessa. Una scoperta meravigliosa ma che per certi versi di fa molta paura. La verità è che prima accetterai che questo è ciò che sei e che hai il pieno diritto di vivere secondo il tuo modo di essere e prima avrai modo di essere felice. Gli altri si abitueranno al tuo nuovo modo di essere e quasi non noteranno la differenza perché di te hanno sempre e comunque pensato che sei una persona difficile da comprendere. Quindi, perché non approfittarne e tuffarti nel vuoto come sogni di fare ormai da tempo?

Cancro – Hai messo in atto dei cambiamenti e hai paura degli effetti che avranno sugli altri

Ciò che ti fa maggior paura al momento è l’aver messo in atto dei cambiamenti nel tuo modo di essere e di vivere il quotidiano che prima o poi finiranno con l’essere notati e giudicati dagli altri. Se fino ad oggi hai sempre cercato di vivere a metà strada tra ciò che desideri tu e ciò che si aspettano gli altri, dopo aver capito chi sei veramente senti sempre più il bisogno di lasciarti andare. E, nel farlo, hai messo in campo una paura forse eccessiva rispetto alle possibili reazioni delle persone che ami. La verità è che diventando finalmente la vera te stessa sarai solo una persona più felice e quindi più amabile e chi ti ama davvero saprà sorprenderti in tal senso, accettandoti per come sei e non facendoti sentire in colpa per eventuali cambiamenti. Quanto agli altri, avrai modo di capire chi ha da darti più pretese che affetto e probabilmente, la nuova te preferirà allontanarsene piuttosto che sentirne eventuali giudizi. Dopotutto cambiare significa anche questo.

Leone – Stai capendo che essere vera è la scelta migliore ma hai paura di farlo

Per te che sei sempre attenta a come ti vedono gli altri, certi aspetti della vita possono risultare più difficili. Perché se è vero che dall’esterno sembri una persona forte e sicura di se, la verità ti vede come troppo spesso ansiosa riguardo le aspettative degli altri. Tutto questo, nel tempo, ti ha portata a cercare di mostrarti per ciò che non eri e a crearti una sorta di realtà alternativa da mostrare al mondo al fine di dare un’immagine patinata di te e della tua esistenza. Negli ultimi tempi, però ti sei resa sempre più conto di aver bisogno di autenticità e di voler apparire più per quella che sei che per come vorresti essere vista. La cosa, però, ti fa ancora troppa paura per spingerti ad agire in tal senso e questa lotta continua tra ciò che sei e ciò che mostri si fa sempre più pressante. La verità è che solo essendo davvero te stessa potrai contare sull’ammirazione reale delle persone. Ammirazione che a questo punto della vita è ciò di cui hai bisogno. Essere amata o lodata per ciò che non sei non è più una strada adatta e te e non ti aiuterà a sentirti sicura e felice. Ora, però, sta solo a te deciderti ad agire, magari inserendo poco alla volta modi di essere più imperfetti ma veri. E chissà che la reazione degli altri non riesca a sorprenderti in modo favorevole spingendoti finalmente verso la tua personale felicità.

Vergine – Hai capito che puoi concederti di essere imperfetta ma la cosa ti fa paura

Se c’è una cosa che detesti da sempre questa è l’imperfezione. Un particolare che ti ha portata a cercare di dare sempre il meglio e a pretendere lo stesso anche da chi ti circonda. Esserti resa conto che puoi concederti anche il lusso di essere imperfetta e che forse facendolo piaceresti persino di più ha sconvolto ogni tua visione della vita e di ciò che devi essere per sentirti felice. Si tratta di un passaggio obbligato che dovrai affrontare nel miglior modo possibile, mettendoti in gioco ed affrontando le tue più grandi paure. Perché se c’è una cosa che temi davvero è ammettere di non essere perfetta, scoprire e riconoscere delle mancanze ed accettare di vivere ciò nonostante senza farti problemi. Una volta capito che farlo non significa smettere di lavorare per migliorarsi e che riusciresti ad essere te stessa senza perdere l’equilibrio, capirai anche che le tue paure sono infondate. Ma è una cosa che devi sperimentare sulla tua pelle perché sentirtelo dire non basta a darti un’idea della cosa.

