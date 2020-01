che tempo farà domani

Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà durante la giornata di lunedì 20 gennaio nelle tre principali aree della Penisola.

Le previsioni meteo di domani ci illustrano un inizio settimana per nulla incoraggiante.

Il clima sembra peggiorare un po’ ovunque, con perturbazioni che spesso non solo oscureranno il cielo ma porteranno anche piogge sparse un po’ in tutte le zone della Penisola.

Scopriamo però nel dettaglio come sarà il meteo nelle tre principali aree del Paese, nord, sud e centro Italia. Arrivano le previsioni le tempo per la giornata di lunedì 20 gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Outfit inverno | 10 trucchetti per vestirsi bene quando fa freddo

Previsioni meteo domani, domenica 19 gennaio

Già il meteo di oggi, domenica 19 gennaio, ci aveva fatto ben capire come fosse giunto il momento di dire addio al sole che sembrava aver deciso di baciare senza sosta l’inverno italiano.

Nubi e precipitazioni iniziavano ad affacciarsi un po’ ovunque e tutto lasciava presagire che fosse iniziato un periodo certo non sereno per i cieli italiani.

Le aspettative vengono ora confermate con le previsioni del tempo di questo lunedì 20 gennaio. Leggiamole nel dettaglio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nord

Tempo in peggioramento per il settentrione italiano con una decisa variabile tra Nordest ed Emilia-Romagna e un cielo da poco a parzialmente nuvoloso sui restanti settori. Le temperature si registrano in locale aumento, con massime comprese tra i 7 e gli 11 gradi.

Centro

Anche sulle regioni centrali la situazione appare assai variegata. Si passa da peggioramenti climatici in Sardegna, con piogge e temporali, a residui fenomeni sui settori adriatici, per concludere con un cielo più soleggiato altrove. Le temperature appaiono in rialzo ad Ovest, con massime che si assesteranno tra i 10 e i 15 gradi.

Sud

Peggiora infine il clima anche per il mediane, con cieli da parzialmente nuvolosi a nuvolosi e con locali precipitazioni tra Est Molise e Gargano, Ioniche e parte della Sicilia. Le temperature si mantengono perlopiù stabili, con massime che oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com