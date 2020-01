Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà domenica 19 gennaio nelle tre principali aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni o zone di sereno.

Già le previsioni meteo di oggi ci presentavano un deciso ritorno del maltempo.

La situazione pare destinata a rimanere tale anche nelle prossime ore, con un’accentuata variabilità pronta a monopolizzare gran parte delle regioni italiane.

Vediamo allora nel dettaglio che cosa attende ciascuno di noi in questa nuova domenica di gennaio: bel tempo o pioggia si profilano all’orizzonte? Scopriamolo continuando a leggere proprio qua sotto su CheDonna.it. Arrivano le previsioni meteo di domani!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Camminare sotto la pioggia: 5 benefici per la salute

Previsioni meteo domani, domenica 19 gennaio

Sole, nuvole, pioggia e neve, ce n’è veramente per tutti i gusti in questo fine weekend, almeno dal punto di vista meteorologico.

Le previsioni del tempo di domani saranno infatti all’insegna della variabilità un po’ ovunque, con temperature in discesa e rovesci là dove meno potremmo aspettarcelo.

Scopriamo allora insieme con un pizzico di anticipo che cosa il cielo ci riserverà durante le prossime ore: arrivano le previsioni meteo di domani, domenica 19 gennaio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nord

Meteo decisamente variegato sul settentrione con bel tempo prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane ma diverse nubi in pianura, con deboli fenomeni sulla Romagna che diventano poi nevosi dai 600-700 metri di altitudine. Le temperature si registrano in calo, con massime che ondeggeranno tra i 7 e i 10 gradi.

Centro

Anche al centro l’instabilità la fa da padrona co regioni adriatiche in preda a piogge sparse e nevicate al di sopra dai 600/800 metri di altitudine. Decisamente più asciutto il clima altrove, con temperature in decisa flessione: le massime di registreranno tra i 4 e i 10 gradi.

Sud

Anche il meridione vede una cielo alquanto inverto. La variabilità fa sì che ampie schiarite sulle regioni tirreniche si affianchino a qualche isolato piovasco lungo l’Adriatico, specie sul Molise. Le temperature si registreranno in calo, con massime tra i 6 e i 14 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com