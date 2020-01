Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Questa domenica sera ci prepariamo all’inizio di una nuova settimana ricaricando le batterie in compagnia di show, film in prima visione e programmi di approfondimento.

Il palinsesto televisivo della prima serata di domenica 19 gennaio propone infatti alternative per tutti i gusti: CheDonna.it ve le illustra qua sotto proponendovi il palinsesto televisivo completo per questa sera.

Scorrilo con noi e scegli poi ciò che più farà al caso tuo: una serata perfetta sta per iniziare.

Stasera in tv: palinsesto domenica 19 gennaio

Rai Uno – Chi m’ha visto (Film)

La storia rocambolesca, comica e grottesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana. Nessuno si è mai accorto di lui, perché Martino è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. Ogni volta che Martino ritorna a casa, nel suo paesino in Puglia, deve subire allora le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. Martino deciderà allora di chiedere l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa. Per attirare l’attenzione su di sé, Martino organizza la propria sparizione con conseguenze però totalmente inattese. Nella Puglia dei nostri giorni la storia si rifà ad una storia vera e riprende con assoluta modestia al gusto della commedia all’italiana degli anni ’60 dei Maestri Mario Monicelli, Dino Risi e Luigi Comencini.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste)

La lotta contro la violenza sulle donne passa anche per il programma in cui Veronica Pivetti prende in carico le testimonianze attorno a tante donne vittime di estreme violenze.

