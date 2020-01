La nuova Luna in Acquario ci causerà sconvolgimenti emotivi

Questo mese, la luna sarà in Acquario e causerà molti sconvolgimenti. Un vero vettore di cambiamento emotivo, può generare molte domande benefiche per tutti i segni. Coloro che sono sotto la sua influenza a volte saranno epurati da tutte le loro emozioni negative.

Per millenni, la Luna è stata il punto di riferimento temporale, spirituale e divino degli uomini. Secondo gli astrologi, questa stella ha un impatto su eventi, emozioni ma anche su conflitti interni. Ci sono anche prove che la luna piena produce effetti reali sul nostro corpo riducendo il tempo di sonno del 30%. Ecco come la luna in acquario influenzerà i segni dello zodiaco.

Oroscopo: l’influenza della luna un acquario

Per gli astrologi, la luna piena non è priva di effetti sul comportamento umano. In effetti, questa configurazione celeste può essere la fonte di molti sconvolgimenti che alla fine possono portare a cambiamenti importanti. Questa stella ora entra nell’asse dell’Acquario e sarà un parametro importante per le nuove previsioni poiché ogni segno ne sarà influenzato. Scopri come la luna piena cambierà le tue emozioni e i tuoi conflitti interiori.

Acquario: un segno gratuito

Questa configurazione lunare focalizzata sull’Acquario non è banale. Questo corpo celeste causerà effetti simili alla personalità di questo segno amante della libertà. Creativo e all’avanguardia, colui che è considerato “il capriccioso dello zodiaco” disturba e non esita a mostrarsi come innovatore. Questa tendenza influenzerà tutti i segni dello zodiaco che agiranno in modo diverso in base alla loro personalità. Se la luna piena in Acquario può essere la fonte dell’emergere di molte opportunità, quest’ultima può al contrario costituire veri e propri ostacoli da superare per ciascuno dei segni dello zodiaco.

Ariete

Di solito pieno di responsabilità, l’Ariete si troverà ad agire contro il suo solito temperamento. Si sentiranno euforici di una nuova libertà che li spingerà verso nuove opportunità. Intossicati dal cambiamento, saranno in grado di ottimizzare le proprie risorse per sfruttarle al meglio. Questi nativi del segno del Fuoco saranno i grandi vincitori di questa configurazione astrale.

Toro

Il Toro sarà messo alla prova da questa nuova Luna. Questo periodo travolgente sarà aggravato dall’accumulo di compiti a cui saranno sottoposti questi ostinati zodiaci. Gli epicurei fin dall’inizio, si sentiranno oppressi da nuove responsabilità che ostacolano la loro libertà.

Gemelli

Questi nativi spensierati trarranno beneficio dalla Luna in Acquario. I loro nuovi progetti seguiranno un rinnovato slancio. Questa manna li aiuterà a stabilire le priorità dei loro obiettivi in ​​modo più efficace.

Cancro

Ipersensibile, il cancro sarà al limite durante questa nuova configurazione astrale. Sopraffatti da una lunga introversione, troveranno difficile trarre le conclusioni necessarie. Questo periodo di dubbio sarà tossico per questi esseri fondamentalmente buoni.

Leone

Il leone si rinnova durante la luna piena in Acquario. Una volta ossessionati da ricordi amorevoli, saranno in grado di raggiungere la resilienza e finalmente si sentiranno pronti ad andare avanti. Questa nuova libertà li renderà più attraenti che mai.

Vergine

Governati dal controllo, queste persone rigorose dello zodiaco saranno finalmente in grado di lasciar andare la zavorra di fronte alle molte responsabilità che devono affrontare. Questo appetito per la vita ritrovato, gli fornirà lo stato d’animo per ampliare i propri orizzonti.

Bilancia

I nativi della bilancia vorranno isolarsi durante questa fase lunare. Questo ritiro consentirà loro di ricaricare le batterie di fronte alle incessanti richieste dei loro pari. Questo periodo favorirà l’introspezione che potrebbe portare a nuovi progetti.

Scorpione

Impulsivi e fuori controllo, gli Scorpioni non saranno nella loro luce migliore durante questa configurazione celeste. Saranno in qualche modo amareggiati e lo faranno sentire a coloro che li circondano con intensa irascibilità.

Sagittario

Questi avventurieri acquisiranno il loro spirito caratteristico per la gioia dei loro cari. Il loro carisma sarà tale da poter travolgere con la stessa facilità chi li circonda.

Capricorno

Questo periodo sarà punteggiato dall’autodistruzione per questi ambiziosi zodiaci. Delusi dal fallimento dei loro progetti, si dimostreranno risentiti nei confronti di coloro che si sono rifiutati di aiutarli. La loro amarezza li perseguiterà durante questa fase lunare.

Acquario

Gli acquari tengono il palmo dei ricchi benifici di questa luna piena. Saranno in grado di trascendere i loro doni per rivelare finalmente il loro pieno potenziale. Colpiti dalla loro straordinaria verve, i loro amici saranno stupiti dal loro talento.

Pesci

Disturbati dal loro umore, queste persone dalla personalità vivace irradieranno il loro entourage con manifesta tristezza. Preoccupati, i loro amici non saranno in grado di mostrare alcun aiuto di fronte a questo malessere passeggero.