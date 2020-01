Harry Meghan perdono lo status di altezze reali, l’annuncio ufficiale.

Dopo le tante polemiche seguite all’annuncio fatto da Meghan ed Harry, ieri è arrivata la conferma ufficiale. La regina Elisabetta ha infatti fatto sapere che il nipote e la sua famiglia hanno perso lo status di Altezze Reali.

Il tutto è stato reso noto con annuncio, pubblicato poi sul loro account ufficiale. Qui si può leggere che entrambi conserveranno lo status di duca e duchessa di Sussex ma che non riceveranno più i soldi pubblici destinati alla famiglia reale e che dovranno quindi restituire quelli presi per restaurare la loro dimora. Sia loro che Archie, come annunciato nel comunicato, resteranno comunque membri molto amati della famiglia.

Per saperne di più sull’argomento guarda il video.