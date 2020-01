Oroscopo: Scopri cosa vogliono da te i vari segni zodiacali.

Stare tra gli altri implica sempre una forma di interazione che porta a confrontarsi ed uno scambio di gesti e parole che servono a consolidare il rapporto. Quando ci si rapporta con qualcuno è normale che questi metta in gioco una serie di aspettative che possono dipendere dal tipo di rapporto, da come ci si pone e, ovviamente, dal carattere e dal modo di essere. Questo porta ad avere rapporti diversi che arricchiscono in vari modi e che alle volte possono risultare complicati. Dopotutto è difficile leggere nella mente degli altri e capire cosa fare per accontentarli non è sempre una cosa semplice.

Per fortuna, però, ci sono delle indicazioni di massima che si possono seguire e che ci aiutano a capire, grazie all’influsso delle stelle, ciò che i vari segni si aspettano da noi. Dopo aver visto perché ogni segno dello zodiaco si sente stanco e quali saranno i segni zodiacali più romantici del 2020, oggi scopriremo quindi cosa ogni segno zodiacale si aspetta degli altri. Un aspetto che, può coinvolgere anche l’ascendente e per il quale è consigliato controllare anche il profilo corrispondente. In questo modo si avrà un’idea più chiara e precisa di cosa attendersi e di come muoversi per non disattendere le aspettative.

Oroscopo – Ecco cosa vogliono da te i vari segni zodiacali

Ariete – Più attenzioni

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che hanno bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione e di avere al loro fianco qualcuno che sia in grado di ascoltarli e di rapportarsi a loro in modo sincero. Da te, quindi si aspettano sicuramente più attenzioni ed una partecipazione sincera alle loro vicende personali. Ciò comporta ascolto, consigli mirati e voglia di star loro vicini quando ne hanno bisogno. L’amicizia è per loro un sentimento importante e dal quale pretendono molto, a volte ben più di quanto non siano disposti a dare. Ma questo è il loro personalissimo modo di vedere le cose e difficilmente riusciranno mai a cambiarlo.

Toro – Maggior partecipazione

I nativi del Toro sono persone che sanno badare a se stesse e che di base non hanno un estremo bisogno degli altri se non quando si decidono ad aprir loro il proprio mondo. Quando ti relazioni con uno di loro, quindi, ciò che ti verrà chiesto è la presenza, unita ad una partecipazione di base. Per loro, infatti, quando qualcuno smette di essere un semplice conoscente, diventa parte della loro famiglia e, in quanto tale, un pezzo importante del loro quotidiano. Ciò fa si che si trovino ad attendersi atteggiamenti che se disattesi possono portarli a sentirsi delusi e in qualche modo traditi. Le aspettative, quindi, anche se non espresse, tendono ad essere alte e ad aumentare man mano che il rapporto diventa importante.

Gemelli – Più empatia

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un gran bisogno di sentirsi compresi dagli altri, specie quando si trovano ad attraversare i loro momenti no nei quali pur chiudendosi in se stessi, sentono il bisogno di avere qualcuno vicino. Quando si ha a che fare con loro, quindi, capirli diventa quasi d’obbligo perché in assenza di comprensione la loro reazione può essere più dura del previsto. Se percepiscono del distacco da chi reputano amico o comunque importante nella loro vita, finiscono infatti con l’irrigidirsi, prendendo la cosa sul personale e facendosi a loro volta distanti. Essendo piuttosto permalosi, potrebbero faticare nel perdonare quelle che per loro sono a tutti gli effetti delle mancanze e, per questo motivo, è sempre bene dargli le giuste attenzioni. Soprattutto, va fatto capire loro che si è sempre pronti ad ascoltarli, a capirli ed accettarli, al di là delle loro azioni.

Cancro – Più romanticismo

I nativi del Cancro sono persone che amano tutto ciò che è romantico e che vivono con un occhio sempre al passato e a tutto ciò che è legato alle emozioni. Per loro, sentirsi nostalgici è più che normale e proprio non tollerano chi non capisce i loro sentimenti e non si sforza neppure di farlo. Da te, quindi, si aspettano un atteggiamento di totale apertura e che sia in grado di portare alla comprensione di ogni loro gesto o azione. Allo stesso tempo si attendono un modo di fare romantico, che colga i loro malesseri e sappia dargli qualcosa di positivo al quale aggrapparsi al fine di sentirsi meglio nel minor tempo possibile.

Leone – Più sincerità

I nati sotto il segno del Leone sono costantemente presi da se stessi al punto da non avere proprio il tempo di fermarsi a capire gli altri o a leggere tra le righe cosa vogliono di loro. Da te, quindi, si aspettano più sincerità e dei modi di fare diretti che li traggano dall’impiccio di doversi preoccupare di cogliere segnali che si perderebbero sicuramente. Questa loro “pretesa” si estende ad ogni tipo di rapporto, compreso quello lavorativo. Poter contare su qualcuno che dica loro ciò che vuole e che pensa del loro modo di agire, corrisponde infatti ad un motivo di sollievo che per loro è importante sentire. Ed anche se non sempre si preoccuperanno di prendersi carico di ciò che gli viene detto, saranno comunque felici di sapere che ogni problema è alla luce del sole e non nascosto e da scoprire.

Vergine – Più serietà

I nativi della Vergine sono famosi per il loro modo di concepire il mondo che lascia poco spazio alla fantasia e fa invece uso di serietà e precisione. Quel che forse non tutti sanno è che per loro è importante che anche gli altri la pensino allo stesso modo e che a farlo siano in particolar modo le persone con le quali hanno a che fare. Ciò che i nativi del segno si aspettano maggiormente da te è quindi una maggior propensione ad una visione seria della vita e alla messa in atto di modi di fare che siano logici e concreti. Cosa che, ovviamente, andrà messa in atto sopratutto quando si ha a che fare con loro.

