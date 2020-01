Stasera in tv | Palinsesto della prima serata sabato 18 gennaio

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di oggi con tutti i programmi selezionati per noi dai canali in chiaro più seguiti

Pronti per una nuova serata in compagnia del piccolo schermo?

La tv anche questo sabato sera ha tanto da offrire, con proposte veramente per tutti i gusti che vanno ai film ai cartoni animati per i più piccoli (ma non solo)

Scopriamo allora insieme grazie al palinsesto televisivo tra quali opzioni potremmo scegliere il nostro programma per la serata di oggi.

Ecco qua sotto l’elenco completo delle opzioni per i canali in chiaro più seguiti: a voi l’ardua sentenza!

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto sabato 18 gennaio

Rai Uno – Meraviglie – La Penisola dei tesori – 3a puntata (Documentario)

Alberto Angela inizia questa nuova puntata tra le guglie del Duomo di Milano. Inizia così un viaggio che parte dalla fine del 1300 per arrivare sino ai giorni nostri, seguendo sempre un filo caratteristico: il marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro dell’edificio simbolo del capoluogo lombardo. Ci si sposta poi in Abruzzo, dove è soprattutto la natura a mostrare le sue meraviglie, con il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta del Corno Grande. Si approderà infine a Catania, raccontando la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici.

Rai Due – F.B.I. – Stagione 2 Episodio 5 – Decisione difficile (Telefilm)

La squadra si dovrà occupare del rapimento di un padre di famiglia, coinvolto in un affare più losco di quanto immaginasse.

Rai Tre – La città delle donne (Film)

Snaporaz, un uomo maturo, incauto e indifeso, sta viaggiando con la moglie Elena ma scende dal treno per inseguire “la signora del treno”. Si ritroverà catapultato nei pericolosi meandri del pluridimensionale pianeta-donna, fino a raggiungere un albergo in cui si sta svolgendo un animato e tumultuoso congresso di femminis te che parlano mediante formule fisse e procedono su temi scontati che, tuttavia, Snaporaz non riesce a capire.

