Di che colore ti tingi i capelli? La scelta della colorazione per i tuoi capelli viene fatta inconsciamente a seconda della tua personalità.

ll colore dei capelli ci è stato assegnato dalla natura. I due tipi di melanine che determinano il colore dei capelli sono l’eumelanina responsabile dei colori nero e marrone (più è concentrata, più i capelli sono scuri) e la feomelanina responsabile del colore rossastro. Tuttavia, molte persone optano per una colorazione personalizzata dei capelli, al fine di ottenere il colore che sentono più adatto a loro, in base alla loro personalità. Che si tratti di cambiare il proprio aspetto, sentirsi meglio con se stessi o coprire la ricrescita dei capelli bianchi, questa pigmentazione dei follicoli consente una vera trasformazione dell’aspetto ed inoltre rivela molti aspetti della personalità.

Ti potrebbe interessare anche >>>> Astrologia: ecco il colore che porta fortuna ad ogni segno zodiacale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Il colore dei tuoi capelli fornisce preziose informazioni sulla tua personalità

Se il colore dei tuoi capelli non è quello che ti ha dato la natura e hai deciso di cambiarlo, scopri cosa rivela di te il colore che hai scelto.

In effetti, la scelta del colore dei capelli viene fatta inconsciamente a seconda della personalità. I tuoi capelli sono uno dei primi elementi fisici che svolgono un ruolo nella tua bellezza. Il colore e l’acconciatura che scegli sono in gran parte l’immagine che progetti di te stesso. Secondo la rivista Psychologies, il cambiamento nel colore dei capelli avrebbe un impatto sulla fiducia in se stessi e proietterebbe un’immagine di sé diversa. Inoltre, secondo la stessa rivista, diverse persone avrebbero espresso le pietre miliari della loro vita con un cambiamento di taglio o colore dei capelli.

Ecco cosa rivela la scelta del tuo colore di capelli sulla tua personalità:

Biondo platino

Questo colore è piuttosto raro e tende a proiettare l’immagine di una persona esigente che richiede molto. Le persone con questo colore, sono persone che non hanno paura dello sguardo degli altri, sono persone che cercano cose semplici e autentiche. Queste persone preferiscono la bellezza naturale e attribuiscono grande importanza ai piccoli gesti e alle buone intenzioni.

Biondo d’orato

Questo colore è simile al colore dell’oro e dà l’impressione che questa persona sia una persona di valore, attraente per la lucentezza dei suoi capelli ed estroversa. Le persone con questo colore sono attratte dalle apparenze e amano il lusso.

Shatush

Questo colore è un mix tra le radici marroni e le estremità più chiare, questo colore esprime una personalità estroversa, ma molto attenta e indipendente allo stesso tempo. Chi lo sceglie da l’immagine di una donna forte e diplomatica. Queste persone sono in guardia e non esprimono mai tutti i loro pensieri.

Castano

Queste persone sono considerate leader nati. Questo colore da l’immagine di una donna libera e indipendente, senza complessi e che non è superficiale. In generale, queste persone sono interessate alla bellezza interiore. Le brune sembrano essere le più amichevoli e le più accessibili, ma in realtà sanno cosa vogliono e non si lasciano ingannare. Vogliono sentirsi desiderate, ma non accettano di essere associate all’immagine della donna oggetto.

Castano scuro



Questo colore di capelli è un colore che riflette un carattere misterioso e discreto. È un colore che si trova spesso nelle persone sognanti e creative. Sono dotate di talenti artistici, spesso nascosti. Questo colore rende le donne molto attraenti e sicure. Riflettono l’immagine di una donna completa, che non ha bisogno di nessuno e che in alcuni casi può persino essere prepotente. Questo è il tipico profilo di una donna che la maggior parte degli uomini desidera.

Castano ramato (Auburn)



Questo colore rossastro, tendente al viola, è molto raro. Le persone con questo colore di capelli sono spesso avventurose ed energiche. Trasmettono la loro gioia di vivere e la loro positività a tutti quelli che incontrano. Sono persone intelligenti e astute che spesso trovano facilmente soluzioni ai problemi di coloro che li circondano.

Rosso ramato



Questo colore rosso-arancio è un colore che si trova nelle persone astute e intelligenti. Nessuno può resistere al loro fascino. Non esitano a usare il loro potere di seduzione per ottenere ciò che vogliono. Contrariamente all’immagine che danno loro, le loro decisioni sono molto ponderate.

Ti potrebbe interessare anche >>> Ecco cosa rivela il colore della tua lingua sulla tua salute