Sport | Quello che non ti hanno mai detto sullo sport. I falsi miti e le leggende metropolitane legate all’attività fisica: da come si dimagrisce a come scolpire i muscoli

Quando si parla di sport e di attività fisica ognuno sembra avere “il segreto del successo” a portata di mano. Basta chiedere in giro, amici e conoscenti che praticano più o meno assiduamente il dorato mondo della palestra per capire che ognuno dice la sua a riguardo! Siamo circondati da notizie semi-vere ogni momento, basta accedere ad Internet per farsi un’idea di cosa sia fare attività fisica e cosa sia lo sport e consigli e suggerimenti su come “perdere quei chili di troppo” in quel modo piuttosto che in quell’altro modo. Insomma, un gran miscuglio di idee, suggerimenti e falsi miti. Ebbene sì, oggi voglio parlare proprio di questo, di quelle false credenze che popolano l’universo del fitness, delle palestre in generale e dello sport a cui siamo stati abituati a credere come manna scesa dal cielo. Sarà tutto vero quello che si sente dire in giro? E cioè, è vero, giusto per fare un esempio, che sudare fa perdere davvero peso? Oppure, sei sicuro che gli addominali servano davvero per eliminare la pancetta che ci portiamo dietro? Se alcune idee sportive sono ormai radicate all’interno di ognuno di noi, è forse perché i pochi “praticanti” dello sport non si soffermano veramente su cosa sia giusto fare o cosa sia vero quando decidono di perdere peso o mettere massa. Aleggia, su questo, una grande nube densa e poco chiara. Ecco, cerchiamo di fare chiarezza e scopriamo quello che non ti hanno mai detto sullo sport, i falsi miti e le leggende metropolitane legate all’attività sportiva!

Potrebbe interessarti anche: 10 Motivi per praticare lo sport | Scopriamolo insieme

Quello che non ti hanno mai detto sullo sport | Falsi miti

I falsi miti e le leggende metropolitane che aleggiano intorno al mondo dello sport sono davvero tante. Certo, poco conosciute perché ormai radicate nella convinzione dei più che si cimentano a fare sport ma che, di fatto, non si sono mai preoccupati di indagare a fondo sulla questione. Ma questo è il male minore, si sa, la conoscenza si acquisisce nel tempo leggendo ed informandosi. Questa non vuole essere una critica, sia ben chiaro, d’altronde siamo subissati da sportivi e da suggerimenti in ogni dove. Ora, vogliamo fare il punto della situazione e svelarvi – almeno ci proviamo – le grandi bufale che fino ad oggi credevate come assolute verità. Perché? Per capire in fondo davvero come allenarsi, come perdere finalmente quei chili in più in modo corretto e, perché no, per pura curiosità.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Più sudi più dimagrisci | Verità o falso mito?

Diciamo la verità, chi tra voi non pensa seriamente che, se si suda durante un’attività sportiva si dimagrisce? Tutti, o la maggior parte, sono convinti di questo fatto. Ebbene non è così. Con il sudore non si perde peso ma solo liquidi, acqua, che una volta finito l’allenamento e si beve nuovamente, tutto torna come prima. Per capire meglio, dobbiamo prima di tutto sapere cos’è il sudore.

Il sudore non è altro che un sistema di protezione per il corpo, composto da acqua, mischiata con alcuni elettroliti, in particolare il sodio. È proprio il sudore che non consente il surriscaldamento interno del corpo, proteggendo in questo modo gli organi interni. Quando il nostro corpo raggiunge una certa temperatura, il sudore che emettiamo viene trasformato in gas, allo stesso modo dell’acqua che ad un determinato livello di temperatura evapora. Questo processo fa sì che il corpo possa mantenere una temperatura costante. Il sudore serve anche per idratare, autoregolare, pulire, lubrificare e proteggere la pelle. Tuttavia, in nessun caso il principale obiettivo del sudore è quella di aiutare a perdere peso.

Quindi, nel momento in cui sudiamo espelliamo molti liquidi, proprio per questo, la perdita di peso che verifichiamo subito dopo un duro allenamento è dovuta ad una diminuzione momentanea dei liquidi presenti nel nostro corpo; liquidi che vengono però reintegrati, nel momento in cui beviamo acqua. Quindi, sudare fa dimagrire (momentaneamente), se vi pesate dopo un allenamento senza aver ancora bevuto, sicuramente il vostro peso sarà minore ma, provate a pesarvi dopo aver bevuto dell’acqua? Il peso sarà uguale.

Attenzione, se volete davvero dimagrire dovete allenarvi costantemente e nel tempo. Solo così si otterrà un calo del peso. Quindi, allenarsi in palestra o all’aria aperta, facendo corsa, per esempio, con capi di materiale isolante o non traspirante che hanno il solo scopo di aumentare la sudorazione non serve a nulla e anzi potrebbe essere davvero dannoso e, quindi, il sudore per dimagrire è da considerarsi un falso mito. Sudare aiuta il nostro organismo ad eliminare prima le tossine, ma non a bruciare i grassi in eccesso!

Solo facendo attività intense si dimagrisce

Anche questo è una leggenda sportiva. Nel senso che, le attività intense – nel tempo – aiutano a perdere peso, certo è pur sempre sport! Ma, se prendiamo ad esempio la corsa, in questo caso correndo ad una velocità intensa si perdono molti zuccheri, mentre se si corre ad una velocità moderata, si bruciano i grassi! Ma in realtà, poi quello che conta davvero è la frequenza cardiaca: indicativamente, per bruciare molte calorie con la corsa è necessario correre all’80% della propria frequenza cardiaca massima. Per intenderci, a un ritmo che già impedisce di parlare. Quando ci si allena, è sì vero che i muscoli lavorano e si consuma grasso. Ma come e quanto dipende dal tipo di attività. Per esempio gli sport di resistenza come il ciclismo, la corsa o il nuoto permettono di bruciare del grasso. Altri tipi di attività atti a rinforzare il muscolo come le lezioni di GAG (gambe, addome e glutei), oppure la ginnastica, influiscono sul tono e il volume dei muscoli, ma non faranno sciogliere il grasso.

Fare gli addominali fa diminuire la pancia

Altro falso mito, purtroppo. Ebbene fare mille addominali non vi farà perdere il grasso intorno al vostro giro vita ma avrà la funzione di trasformare il muscolo addominale. Il dimagrimento localizzato non esiste e tutti gli esercizi per addominali non servono a eliminare maniglie dell’amore o grasso addominale. E’ vero che aiutano a bruciare calorie e raggiungere il deficit calorico, ma nello stesso modo di una corsa o di squat.

Spieghiamoci meglio: gli esercizi per gli addominali servono a rinforzare la muscolatura della parte centrale del corpo, o di tutto il corsetto addominale per essere precisi, ma non servono ad eliminare l’adipe che vi si è depositato sopra. Per ridurre il giro vita occorre consumare il grasso in eccesso e sì, è anche utile allenare gli addominali per contenere meglio le viscere, evitando che il giro vita risulti troppo prominente.

Eseguire degli esercizi permette di bruciare grasso nei tessuti adiposi e quindi, in teoria, nelle zone in cui ce n’è di più. Questo varrebbe non solo per la pancetta ma anche per quelle zone critiche come glutei e cosce. Ebbene, non è così! Poiché l’organismo è alquanto dispettoso in merito e non brucia il grasso nella zona che stiamo facendo lavorare. Ritornando agli addominali dunque, se ogni mattina si eseguono 30 addominali nella speranza di sciogliere il grasso della pancetta, è bene sapere che è pressoché inutile. Inutile per la pancetta, tuttavia questo esercizio permette di mantenere sani cuore e muscoli, di rimanere tonici e, infine, perché no, di dimagrire progressivamente ma se si fa solo questo tipo di esercizio e, poi, non si abbina una corretta alimentazione, ebbene, i risultati non ci saranno, mai!

Potrebbe interessarti anche: Vuoi perdere peso? Parti dal calcolare il tuo peso ideale, ecco come

Allenandosi il grasso diventa muscolo

Allenandosi non si trasforma il grasso in muscoli. Il grasso è una cosa, così come i muscoli sono un’altra cosa. E’ vero che un allenamento costante aiuta a perdere peso gradualmente, ma questo è risaputo ormai. Quello che non si sa è che il grasso si deposita sui muscoli ed è vero anche che ci sono attività che bruciano i grassi, attività sportive che aumentano la massa muscolare e attività sportive che, nel lungo periodo, possono fare l’uno e l’altro ma di certo, se si vuole dimagrire, fare un’attività massiva non aiuta. Si può scolpire il fisico, questo sì ma di certo non si dimagrirebbe. Dunque durante un allenamento il grasso non si trasforma in muscolo. I pesi, non sciolgono il grasso.

A questo quesito possiamo accostare anche un altro falso mito che riguarda il “gonfiarsi” in palestra. A tale proposito, non bisogna confondere gli esercizi eseguiti in palestra due o tre volte a settimana con l’allenamento degli atleti veri e propri. Se la loro massa muscolare cresce è perché questi esercizi sono abbinati anche a un’alimentazione iperproteica. Quindi il problema spesso non si pone.

Prima di iniziare un allenamento non bisogna bere

Un altro falso mito che spiega, anzi, che è vero il contrario. Infatti, proprio perché lo sport provoca sudorazione e conseguente perdita di liquidi e il pericolo maggiore è quello della disidratazione, è fondamentale bere prima, durante e dopo la sessione di allenamento. A piccoli sorsi, con regolarità, sicuramente acqua, non necessariamente sport drink, sicuramente non bibite zuccherine, ma è fondamentale bere. Anzi, si consiglia di aggiungere per ogni ora di allenamento:

0.5 litri di acqua per esercizi ad intensità moderata

1 litro per esercizi ad intensità elevata

1.5 litri per esercizi ad intensità estrema

E’ quindi importante bere acqua. Questo perché apporta notevoli benefici all’organismo. Ecco quali sono i principali:

Aiuta il processo di eliminazione delle scorie dall’organismo.

Favorisce lo sviluppo muscolare in modo diretto e indiretto. Sapevi che il 75% della massa magra è costituito da acqua?

Migliora la forma e la rigidità dei tessuti. La pelle è il classico esempio: quando bevi il giusto diventa subito più elastica, compatta e luminosa.

Aiuta a tenere sotto controllo il peso riducendo il senso di fame.

Svolge un’importante funzione di lubrificazione delle articolazioni tramite la produzione di liquido sinoviale.

Potrebbe interessarti anche: L’acqua ideale per: adulti, bambini, anziani e sportivi – VIDEO

Prima di fare sport bisogna mangiare la carne

Assolutamente falso, ed ecco il perché. La fonte energetica ideale per i muscoli che devono affrontare uno sforzo intenso sono i carboidrati, in particolare quelli ricchi di fibre e a lento assorbimento.

Mentre, le proteine presenti nella carne richiedono un lungo processo digestivo prima di poter fornire l’energia necessaria e non sono adatte a essere consumate in prossimità di uno esercizio fisico. Il che non significa evitare del tutto le proteine prima di un allenamento, per esempio, un sandwich con fesa di tacchino almeno 3 ore prima di un allenamento rimane un ottimo spuntino.

Potrebbe interessarti anche: Salute | Cosa mangiare prima di…? I cibi giusti che fanno la differenza

Più mi alleno più ottengo risultati

Falso ovviamente! Gli eccessi, in un senso e nell’altro, sono sempre dannosi. Il muscolo durante gli allenamenti subisce micro traumi. Ma è durante il riposo che si innesca la fase di riparazione necessaria a far crescere i muscoli.

Per ottenere risultati è indispensabile mangiare bene, allenarsi con costanza e riposare il giusto. Inutile esagerare e rischiare il sovrallenamento che porterebbe solo ad un aumento di cortisolo e ti fa sentire uno straccio grasso e gonfio.

Fare sesso prima di un allenamento fa male

Una leggenda metropolitana. Fare sesso prima dello sport non fa affatto male alle prestazioni sportive e agonistiche. E’ anzi vero il contrario, perché facendo sesso, per esempio, la sera prima di una gara sportiva, diminuirebbe lo stress psicologico nelle prove di resistenza, come le maratone, e nell’aumentare la concentrazione (per esempio negli sport di tiro). Questo, a patto che l’atleta riposi a sufficienza nella notte prima delle gare, e che il rapporto non si accompagni al consumo di alcol o droghe, o al fumo.

Dunque, non c’è nessuna evidenza scientifica per cui un rapporto sessuale prima dell’attività sportiva riduca le prestazioni atletiche. Poi dipende, perché riguardo questo argomento tutto è soggettivo: certo potrebbe insorgere una sensazione di spossatezza o appagamento, ma questo non significa che non si possa fare il proprio allenamento quotidiano o che le gambe non andranno. Casomai è vero il contrario, ovvero che troppo sport può far calare il desiderio.

L’esercizio fisico è efficace solo se è doloroso

Questo è esattamente il contrario. Il dolore è un segnale di allarme che indica che qualcosa non va. Sentire dolore vuol, dunque, dire che abbiamo fatto qualcosa di non efficace. Sentire dolore, o meglio, il dolore, è il mezzo attraverso cui il nostro fisico ci indica che si sta lavorando male oppure che si sta facendo uno sforzo troppo intenso.

Non è vero che, se durante l’attività fisica non si sente dolore, non si sta lavorando bene.

Chi pratica un’attività fisica regolare può svolgere esercizi anche molto intensi senza avvertire alcun dolore. Se durante l’allenamento compare un crampo o altro dolore, bisogna fermarsi e aspettare che passi. Se non scompare, oppure se ricomincia o aumenta dopo la ripresa dell’attività, bisogna interrompere l’esercizio e consultare un medico. Possibili cause del dolore avvertito durante l’allenamento sono contratture, stiramenti o strappi. Tali traumi muscolari sono molto frequenti tra gli sportivi, con un’incidenza tra il 20-30%.

Questi eventi si verificano quando il muscolo viene sollecitato in maniera eccessiva o in caso di movimenti bruschi e violenti, soprattutto in persone non allenate. In questi casi è importante smettere l’allenamento e far riposare il muscolo per evitare un peggioramento della situazione. Eseguire un riscaldamento prima dell’allenamento con esercizi di allungamento muscolare, sia prima che dopo l’attività fisica, sono utili per prevenire questi eventi dolorosi.

Mai sottovalutare i segnali che il nostro corpo ci manda: meglio prevenire un trauma muscolare che curarlo!

Gli anziani è meglio che non facciano sport

Ovviamente è falso. Fare sport non ha un’età. Si può fare sport da piccolissimi fino ai 100 e più anni. Non esistono limitazioni d’età e, anzi vero il contrario: con l’avanzare dell’età sarebbe fondamentale fare esercizio fisico per mantenersi in salute.

Una costante attività fisica aiuta a rallentare il processo di invecchiamento e migliora la qualità di vita dell’anziano perché riduce i sintomi e le conseguenze di eventuali patologie presenti, migliora le funzioni cognitive, aumenta la forza e la massa muscolare ed evita situazioni di isolamento e solitudine.

Molti anziani pensano che l’attività fisica vada praticata da giovani e che alla loro età non se ne tragga alcun beneficio, anzi che possa rappresentare un pericolo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda, alle persone con più di 65 anni, di fare attività fisica almeno 3 volte a settimana e di adottare uno stile di vita attivo adeguato alle proprie condizioni e abilità. Non serve necessariamente andare in palestra, ma anche fare regolari passeggiate, occuparsi del giardino o giocare con i nipoti, sono attività che favoriscono un “invecchiamento attivo”, fondamentale per mantenere la propria indipendenza ed autonomia.

(Fonti: sportoutdoor24.it – oksalute.it – fitprime.it -issalute.it)