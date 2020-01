Sanremo | Elisabetta Gregoraci esclusa | Denny Mendez: “La ruota gira”

Sanremo | Denny Mendez ha commentato l’esclusione di Elisabetta Gregoraci al Dopo Festival per volere di Nicola Savino

L’esclusione di Elisabetta Gregoraci all’Altro Festival, spin off di Sanremo 2020, sta facendo discutere e non poco.

Questa volta è il turno di Denny Mendez, che su Instagram non le ha di certo mandare a dire.

La modella ha ricordato all’ex moglie di Flavio Briatore di quando fu lei, nel 2002 a soffiarle all’ultimo minuto il ruolo di conduttrice per la trasmissione di rete 4 Sipario.

“Cara Elisabetta, la ruota gira!” ha esordito Denny Mendez contro Elisabetta Gregoraci. “Fui scartata all’ultimo minuto, era tutto pronto” ha proseguito la showgirl.

“Mi hanno spiegato che tu eri stata impostata da Flavio Briatore e per questo non c’era spazio per me. Vedrai, avrai sicuramente altre opportunità” ha incalzato Denny sull’esclusione del Dopo Festival. “Così come le ho avute io”.

