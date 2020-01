Scopriamo quali sono i segni zodiacali che nel 2020 daranno il massimo in fatto di romanticismo.

Quando si parla di amore non si può non pensare al romanticismo e a quel modo di vedere le cose che sembra proprio concentrato su questo sentimento. Al mondo ci sono persone più o meno romantiche e questo è un dato di fatto. Con il tempo, però, tutti passano delle fasi diverse tra loro e, alcune di queste possono essere impregnate proprio di romanticismo. Una cosa che può capitare persino alle persone più distaccate e che spesso può dipendere dall’influenza delle stelle.

Dopo aver visto quali segni zodiacali sono portati per l’arte e cosa serve ad ogni segno dello zodiaco per essere felici, oggi scopriremo quindi quali saranno i segni zodiacali più romantici del 2020.

Trattandosi di un argomento legato principalmente al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente per avere un’idea più precisa e completa.

Ecco i segni dello zodiaco che nel 2020 saranno particolarmente romantici.

Ariete – Abbastanza romantici

Calcolando che di base i nati sotto il segno dell’Ariete non sono quasi mai romantici, potremmo dire che nel 2020 sapranno dar mostra di maggior capacità di provare sentimenti. La voglia di vivere una storia in grado di andar bene e le delusioni del passato li renderanno infatti più aperti verso gli altri e maggiormente interessati a fari si che un eventuale storia duri nel tempo. Per questo motivo si troveranno più propensi del loro solito a mettersi in gioco. Ciò li porterà ad esprimere con più sincerità ciò che provano, arrivando persino a fare pensieri romantici sul futuro. Un modo di essere che potrebbe farsi ancor più evidente se sulla loro strada arrivasse proprio la persona giusta.

Toro – Molto romantici

I nativi del Toro sono romantici per natura anche se il loro modo di esserlo è essenzialmente un po’ diverso dall’idea generale che si ha del romanticismo. Sebbene amino sognare e perdersi nella visione di film che parlano d’amore, quando si trovano a vivere una storia finiscono sempre con il dar retta alla loro parte razionale. Per fortuna, quest’anno le cose sembrano poter cambiare, dando loro modo di esternare il romanticismo che si portano dentro e che messo in atto è davvero notevole ed in grado di spingerli verso gesti molto particolari. E chissà che non ci prendano così gusto da decidere di restare in questa modalità per un bel po’ di tempo.

Gemelli – Mediamente romantici

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo di vivere il romanticismo molto personale e che tende a cambiare in base alle emozioni che provano al momento. Definire quanto saranno romantici nel corso del 2020 è quindi difficile perché come per ogni aspetto della loro vista, anche questo cambierà nel corso del tempo. Di base, però, si può dire che la propensione è quella di essere romantici nella media e sempre pronti ad abbracciare situazioni in grado di regalar loro emozioni da vivere. Un modus operandi che dopotutto li contraddistingue da sempre facendo di loro persone più romantiche di quanto non si pensi conoscendole solo in superficie.

Leggi anche -> Astrologia: La cosa che il tuo lui potrebbe non perdonarti

Cancro – Stabilmente romantici

I nativi del Cancro sono persone innamorate da sempre dell’amore. Ciò li porta ad avere una vena romantica più spiccata del solito e che fa di loro persone sempre pronte ad accogliere l’amore. Purtroppo hanno dalla loro una sorta di instabilità sentimentale che li spinge a cambiare spesso idea e ad essere poco costanti. Un aspetto che si presenterà anche nel corso del 2020 e che, seppur con sfumature diverse, caratterizzerà il loro modo di essere. Nel corso dell’anno, quindi, non subiranno chissà quali variazioni mostrandosi romantici come sempre e quindi in modo stabile e permanente, seppur con tutte le loro contraddizioni.

Leone – Un po’ meno romantici

All’interno dello zodiaco, i nati sotto il segno del Leone risultano essere tra i segni meno romantici del 2020. Questo dipende da un loro bisogno di riappropriarsi di alcuni aspetti della vita e di accoglierne di nuovi senza dover sacrificare tempo da dedicare ad altro. Così, concentrati su se stessi, finiranno con il mettere un po’ da parte l’amore e tutto ciò che li riguarda. Non saranno però immuni a corteggiamenti o incontri importanti. Solo, si mostreranno meno partecipi di come farebbero di solito e con la testa un po’ tra le nuvole.

Vergine – Non così romantici

I nativi della Vergine sono persone che nella vita puntano sempre alla razionalità e ciò significa che anche quando si trovano nella possibilità di dar vita a qualcosa di romantico, preferiscono evitare. I loro livelli di romanticismo nel corso del 2020 non saranno quindi altissimi e chi ha modo di conoscerli bene se ne sarà già reso conto. Presi da altre cose più materiali, tenderanno a mettere da parte tutto ciò che riguarda l’amore o il corteggiamento e solo per poter ottenere ciò che vogliono dalla vita e che il più delle volte coincide con il lavoro.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire quanto saranno romantici nel 2020 gli altri segni dello zodiaco clicca su successivo.