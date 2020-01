Sei portata per l’arte? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Ogni persona è a suo modo interessata a tutto ciò che è artistico e questo anche se il modo di vedere e percepire l’arte può cambiare per via di determinati fattori. Ci sono persone che amano andare al museo, ascoltare musica ed immergersi in libri senza tempo ed altre che invece sentono dentro un istinto che li spinge a creare di continuo, dando vita a disegni, racconti, etc… Ci sono poi coloro che l’arte la inseriscono in ogni aspetto della propria vita e quelli che pur non rinnegandola riescono a vivere bene anche senza.

L’approccio che si ha verso la così detta vena artistica varia da persona a persona e per certi versi può essere influenzata anche dalle stelle. Per questo motivo, dopo aver visto cosa serve ai vari segni zodiacali per essere felici e qual è il modo in cui i segni dello zodiaco affrontano la noia, oggi scopriremo quanto ogni segno zodiacale è portato per l’arte e come. Trattandosi di qualcosa di istintivo e creativo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da ottenere un risultato più attendibile dalla somma dei due.

Scopri quanto sei portata per l’arte in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Non troppo portata

A meno di casi particolari nei quali rientra anche l’ascendente, non sei una persona esattamente portata per l’arte. Il tuo temperamento estremamente attivo e la propensione a volere tutto e subito fanno di te una persona più incline ad altri settori come, ad esempio, quello sportivo. Se proprio dovessi cimentarti in qualcosa, forse potresti optare per il canto ma con molta probabilità scopriresti di rendere meglio in attività che implicano un coinvolgimento più fisico che sia in grado di farti scaricare lo stress e di darti la giusta dose di adrenalina.

Toro – Mediamente portata

La tua indole artistica si esprime spesso e volentieri su strade esterne ma in grado di darti modo di sfogare il tuo estro artistico. Che si tratti di cucina, lavori da fare all’uncinetto o pittura, sai sempre come tradurre ciò che hai in mente dandogli una connotazione artistica. Forse per te questo campo non sarà mai un percorso lavorativo (anche se non si può dire) ma di certo non ti mancano le capacità. Esattamente come non mancano le possibilità di trasportare parte del tuo estro artistico in quello che fai.

Gemelli – Portata solo per certi aspetti

Non si può dire che l’arte faccia parte della tua vita in modo preponderante ma ci sono particolari settori per i quali potresti scoprirti decisamente portata. La recitazione e la sceneggiatura, ad esempio, sono dei settori nei quali puoi eccelleresti in modo particolare e che ti divertirebbero molto. Se vissuti nel modo corretto possono aiutarti infatti a sconfiggere la noia che tanto ti assilla nel quotidiano.

Leggi anche -> Astrologia: la cosa che il tuo lui potrebbe non perdonarti

Cancro – Non così portata

Tu rientri probabilmente tra le persone che l’arte amano ammirarla. Non sei infatti incline a qualcosa in particolare, anche se non sarebbe neppure così corretto dire che non sei portata. Diciamo che ti collochi in una sorta di limbo dove pur apprezzandone riconoscendo l’arte non hai particolari estri. Come già detto, però, sei particolarmente brava a riconoscerla e questa dote farebbe di te un’ottima critica.

Leone – Portata per altro

Nella tua vita non hai molto tempo per ciò che consideri astratto e tra queste cose c’è anche l’arte. Più portata per attività dinamiche, ti trovi spesso a riconoscere la bellezza di certe cose, pur senza sentire il bisogno di sperimentarle in prima persona. Nella tua vita c’è più spazio per tutto ciò che è pratico e dinamico e soprattutto in grado di farti sentire viva.

Vergine – Portata solo in teoria

Forse se il tuo modo di percepire le cose fosse diverso saresti persino portata per l’arte e questo perché la tua visione di insieme è in grado di contemplare tutto ciò che ha a che fare con la creatività. Il tuo modo di essere, però, non ti spinge praticamente mai in quella direzione, lasciandoti ben stabile su percorsi decisamente più razionali. Gli stessi nei quali eccelli e riesci a dimostrarti particolarmente portata.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi sapere quanto sono portati per l’arte gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.