Scienza | Le 5 regole per dimagrire dormendo – VIDEO

Scienza | Le 5 regole per dimagrire dormendo. Dal mondo della scienza arriva una notizia entusiasmante: si può dimagrire dormendo ma rispettando alcune regole – VIDEO

Dalla scienza arrivano le 5 regole per dimagrire dormendo. Sì, non è un sogno, si può dimagrire mentre di dorme ma, ovviamente, bisogna rispettare alcune regole e non infrangerle, pena: l’aumento dei chili!

Le 5 regole da seguire si riferiscono a cosa si deve fare prima di andare a letto, una fra tutte cenare allo stesso orario, possibilmente non più tardi delle 19! Scopri le altre regole per dimagrire dormendo nel video in alto

