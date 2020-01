Le previsioni meteo di domani ci dicono che tempo farà durante la giornata di venerdì 17 gennaio nelle tre principali aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi ci avevano prospettato un clima decisamente mite e con un sole imperversante che non accenna a cedere il passo.

La situazione si manterrà tale anche nelle prossime ore? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo zona per zona per venerdì 17 gennaio.

Previsioni meteo domani, giovedì 16 gennaio

Le previsioni meteo di domani ci prospettano una condizione climatica assai variabile su gran parte della Penisola, un inizio di giornata all’insegna del sole ma che poi evolverà lentamente verso le nubi e, spesso, anche la pioggia.

Alcune località rimarranno però al di fuori di tutto ciò e si manterranno strenuamente all’insegna del bel tempo. Quali? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo per la giornata di domani, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci illustra come sarà il clima nelle tre principali aree della Penisola.

Nord

Un meteo all’insegna dell’instabilità quello che interesserà il settentrione italiano nelle prossime ore. La giornata si apre all’insegna del sole per poi però veder avanzare gradualmente le nubi a partire dalle ore pomeridiane, soprattutto al Nordovest, con piogge poi nelle ore serali, in estensione alle altre regioni. Le temperature si registrano nonostante ciò in lieve rialzo, con massime comprese tra i 7 e i 13 gradi.

Centro

Anche le regioni centrali vedranno una condizione meteorologica che andrà modificandosi lungo il corso della giornata. Si inizierà con una condizione climatica stabile e prevalentemente soleggiato per poi virare gradualmente verso una nuvolosità in aumento e, per finire, piogge a partire dalle prime ore della sera in Toscana e in Umbria. Le temperature saranno qui stabili, con massime che ondeggeranno tra gli 8 e i 12 gradi.

Sud

Il meridione pare esser l’unica area del Paese in cui il bel tempo proprio non accenna a esser in alcun modo scalfito. Un campo di alta pressione rinnova infatti condizioni di generale stabilità e bel tempo, fatta eccezione solo per locali addensamenti lungo il Tirreno. Le temperature restano anche qui invariate, con massime che si assesteranno tra i 9 e i 14 gradi.

