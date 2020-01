Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di oggi con tutti i programmi selezionati dai canali in chiaro più seguiti.

Scopri quali film, serie tv e programmi di approfondimento accompagneranno la tua serata di oggi. Arriva, come ogni giorno, il palinsesto televisivo della prima serata, un dettagliato prospetto che vi illustra tutti i programmi selezionati per questo giovedì dai canali in chiaro più seguiti.

Le alternative certo non mancano e ciascuno potrà trovare l’opzione maggiormente nelle proprie corde.

Scorrete allora con noi la lista e preparatevi a una serata semplicemente impeccabile. Buona visione!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> CINEMA: Trailer del film “Batman v Superman: Dawn of Justice”

Stasera in tv: palinsesto giovedì 16 gennaio

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 2 – Non nominare il nome di Dio invano (Fiction)

In canonica arriverà la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna che però non riesce più a occuparsi di lei. Intanto Sofia dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla. In città sta per tornare anche Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, pronto a rientrare a Spoleto per un motivo ben preciso.

Rai Due – Calcio – Coppa Italia – Parma Vs Roma (Sport)

Dopo la sconfitta in campionato con la Juventus la Roma incontra il Parma e le due squadre si affronteranno per fare un nuovo passo verso la finale di Coppa Italia

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI