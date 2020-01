C’è posta per te: gli ospiti del 18 gennaio di Maria De Filippi

C’è posta per te | Maria De Filippi ha annunciato tutti gli ospiti della puntata del 18 gennaio

Il programma di Maria De Filippi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con tante novità.

Di recente, infatti, sono stati svelati tutti gli ospiti di C’è posta per te del 18 gennaio.

Durante il corso di questa nuova e avvincente puntata, il pubblico di canale 5 potrà sorridere con la zia più amata d’Italia: Mara Venier, che per l’occasione ritorna in Mediaset. Ma non solo, in studio ci sarà anche uno degli attori più amati del momento. Di chi stiamo parlando? Dell’attore Can Yaman! Can Yaman realizzerà il sogno di una delle protagoniste del programma più amato del sabato sera degli italiani.

