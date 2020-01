Allenarsi all’aperto in inverno fa bene per almeno nove motivi.

Molti pensano erroneamente che allenarsi all’aperto in inverno sia una cosa negativa. In realtà ciò porta più benefici che danni e basta coprirsi bene ed allenarsi in modo corretto per ottenere performance migliori e sentirsi al massimo.

Oltre a stimolare positivamente il sistema immunitario, l’allenamento all’aperto in inverno aiuta infatti a sopportare meglio il freddo e ad accelerare il metabolismo.

Se vuoi scoprire gli altri motivi per cui allenarsi in inverno all’aperto fa bene guarda il video e clicca qui → Fitness: 9 motivi per cui in inverno e all’aperto fa bene