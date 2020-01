3 ricette per 3 biscotti light | No burro no latte no...

Eccoci pronti per 3 ricette che non potete perdervi: 3 gustosissimi biscotti e tutti e 3 super leggeri. Ideali per colazioni, merende, spuntini. Ma c’è di più, queste tre tipologie di biscotti non hanno burro, non hanno latte e non hanno uova!

Questi biscotti senza burro, senza latte e senza uova sono facilissimi da preparare e in tempi davvero brevi. Sono sani e nutrienti e perfetti per uno spuntino toccata e fuga, una prelibata colazione senza sensi di colpa. Anche gli intolleranti al latte possono mangiarli senza alcun problema!

Di seguito illustrate per voi le 3 imperdibili ricette per 3 biscotti light

Leggi anche >>>

Un biscotto sano e nutriente per regalarsi la giusta pausa, si può! Basterà dedicare soli 10 minuti a settimana alla preparazione di una merenda che delizierà tutta la famiglia fino al week end successivo. L’avena è un cereale ricco di fibre e le banane vantano una vasta gamma di vitamine, fosforo utili per le difese immunitarie. Ecco la ricetta

Ingredienti (per 14 biscotti)

4 banane medie mature

medie mature 500 g di avena (cereali avena)

Preparazione

Schiacciate le banane in una ciotola

in una ciotola Versate poco a poco l’avena

Mescolate energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e alla vista cremoso

Inumidite le mani per evitare che il composto si attacchi durante la creazione delle palline

Componete 14 palline, teglia, carta forno

Disponetele e, una volta adagiate su teglia , appiattite ogni pallina a ‘mo pizzetta

, appiattite ogni pallina a ‘mo pizzetta In forno per 5 minuti a 180°

Biscotto al cacao amaro integrali

Tanto cacao e tanta bontà per tutti quelli che vedono i biscotti solo con l’aggiunta di cioccolato. In questo caso manterranno la bontà e includeranno una pausa sana e nutriente, povera di calorie!

Ingredienti

250 g di farina integrale

1 cucchiaino di bicarbonato

100 g di zucchero integrale di canna

50 ml di olio di semi di mais

50 ml di bevanda vegetale a scelta

35 g di cacao amaro

Preparazione

Unite la farina integrale, zucchero di canna integrale e cacao amaro in una ciotola

Aggiungete la bevanda vegetale scelta, l’olio e alla fine il bicarbonato

Mescolate fino al risultato di un impasto molto compatto e lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti

Date un pizzico di creatività alle forme dei biscotti ed infornateli a 160 gradi per 20 minuti

Biscotti allo zenzero integrali

Simili ai gingerbread, questi biscotti hanno un gusto particolare e inconfondibile che gli conferisce lo zenzero. Sono facilissimi da preparare, il figurone è assicurato!

Ingredienti

500 g di farina integrale

120 g di zucchero di canna integrale

70 g di olio di semi di girasole

2 cucchiaini di zenzero in polvere

2 cucchiaini di bicarbonato

un bicchiere di latte di soia

un pizzico di sale

Preparazione