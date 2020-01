È il cibo che sta bene ovunque, la pietanza che si aggiudica una meritata posizione nei piani più alti della gastronomia. Il riso non è solo gusto per il palato, è tanto altro. Ci sono 10 utilizzi del riso che non conosci. Scoprili subito!

È il cibo che sta bene ovunque, la pietanza che si aggiudica una meritata posizione nei piani più alti della gastronomia. Il riso non è solo gusto per il palato, è tanto altro. Ci sono molti utilizzi che ancora non hai provato e che ti stupiranno sicuramente.

La scoperta del cibo più duttile di tutti

Il suo vero nome è un altro, si chiama infatti Oryza sativa, è una pianta asiatica che appartiene alla famiglia delle graminacee. Il riso è usato davvero in ogni parte del mondo e in moltissime cucine tradizionali. È un alimento decisamente più digeribile rispetto alla pasta.

Possiede moltissime proprietà nutritive, è ricco di sali minerali, regola la nostra flora intestinale poiché contiene un cospicuo numero di amminoacidi. Tutti i celiaci possono consumarlo senza problemi dal momento che non contiene affatto glutine. Anche il riso come la patata non è destinato soltanto all’uso gastronomico. È ottimo per il corpo, per la pulizia di oggetti e tanto altro.

I 10 usi del riso che non conosci

Il riso, grazie alla presenza dell’amido viene sfruttato anche per le sue qualità termiche e assorbenti. È un rimedio naturale che possiamo integrare alla nostra quotidianità. Vediamo di seguito i 10 utilizzi molto semplici e vantaggiosi.

Per contrastare l’umidità e gli odori sgradevoli , quando conserviamo dei barattoli che al momento dell’acquisto contenevano tonno, verdure sotto aceto, spezie, caffè, marmellate, corriamo il rischio che persista l’ odore del prodotto originario nonostante i ripetuti lavaggi. Se lasciamo invece i barattoli lavati ed asciugati pieni di riso per almeno due notti elimineremo definitivamente gli odori.

, quando conserviamo dei che al momento dell’acquisto contenevano tonno, verdure sotto aceto, spezie, caffè, marmellate, corriamo il rischio che persista l’ del prodotto originario nonostante i ripetuti lavaggi. Se lasciamo invece i barattoli lavati ed asciugati pieni di riso per almeno due notti elimineremo definitivamente gli odori. Per evitare i grovigli di sale e zucchero , quante volte ci è capitato di aprire i nostri specifici barattoli di sale e zucchero e ritrovare all’interno pezzi interi di prodotto? Grazie al riso possiamo evitare che sale e zucchero formino grumi, basterà inserirne un po’ all’interno.

, quante volte ci è capitato di aprire i nostri specifici barattoli di e ritrovare all’interno di prodotto? Grazie al riso possiamo evitare che sale e zucchero formino grumi, basterà inserirne un po’ all’interno. Per massaggiare i muscoli, ebbene sì, risulta essere molto fruttuoso per muscoli in affaticamento magari dopo un allenamento di forza , come è davvero semplice: riempire una calza, preferibilmente di lana, con il riso (la quantità può essere misurata in una tazza), chiuderla con un nodo e riscaldarla per 1 minuto al microonde. Una volta calda potete poggiarla sulla parte indolenzita per avvertire un immediato sollievo .

ebbene sì, risulta essere molto fruttuoso per magari dopo un , come è davvero semplice: riempire una calza, preferibilmente di lana, con il riso (la quantità può essere misurata in una tazza), chiuderla con un nodo e riscaldarla per 1 minuto al microonde. Una volta calda potete poggiarla sulla per avvertire un . Pulire il viso , una volta raffreddata, potete utilizzare l’ acqua di cottura del riso per lavarvi il viso, noterete da subito una profonda pulizia.

, una volta raffreddata, potete utilizzare l’ del riso per lavarvi il viso, noterete da subito una profonda pulizia. Scaldare mani e piedi, il riso, come la patata, conserva il calore per molto tempo, potete conservarlo in una calza anche in questo caso e tenerlo con voi tra mani o piedi per riscaldarvi.

Leggi anche >>>