Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nelle varie aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni

Sole, sole e ancora sole. Un inverno mite sembra il regalo che questo 2020 ha deciso di farci per iniziare nel migliore dei modi.

Già le previsioni meteo di oggi e dei giorni precedenti ci avevano mostrato cieli sereni e nubi certo presenti ma in modo molto sporadico e sempre sconfitto dai raggi del sole.

Come si evolverà ora la situazione? Sarà il sole a prevalere o le nubi incidenti? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di domani, giovedì 16 gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Andare in bicicletta fa bene anche in inverno

Previsioni meteo domani, giovedì 16 gennaio

Le previsioni meteo di domani ci mostra cieli ancora una volta sereni o, se possibile, ancor più sereni.

Le poche nubi che avevano minacciato i cieli azzurri d’Italia in queste ore sembrano battere ora in ritirata, lasciando spazio anche a una nuova salita delle temperature.

Un inverno mite e sereno sembra dunque essersi oramai stabilizzato ma scopriamo meglio nel dettaglio come si presenterà sulle diverse regioni italiane.

Arrivano le previsioni del tempo di giovedì 16 gennaio, il prospetto zona per zona che ti prepara alla prossima giornata.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nord

Il tempo va migliorando sui cieli settentrionali, con nubi e residue foschie che permangono esclusivamente nelle prime ore del mattino e del pomeriggio, soprattutto su Liguria e in Emilia Romagna. In serata il cielo si rischiara un po’ ovunque. Anche le temperature si registrano in aumento, con massime comprese tra 7 e 11.

Centro

Anche al centro il cielo va sempre più rasserenandosi con qualche nube al mattino sulla Toscana e foschie sulle alte Marche ma, in generale, sole un po’ ovunque altrove. In serata ovunque cieli sereni o poco nuvolosi. Qui le temperature rimangono stabili, con massime che ondeggeranno tra gli 8 e i 12 gradi.

Sud

Stabile e dunque sempre sereno il meteo del meridione. Il sole prevale dunque su tutte le regioni, salvo annuvolamenti sparsi sul basso Tirreno. Anche le temperature si mantengono stazionarie, con massime comprese tra i 10 e i 14 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com