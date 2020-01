Meghan Markle rompe il silenzio | La verità su Kate Middleton

Meghan Markle rompe il silenzio dopo il summit con la Regina Elisabetta a cui non ha partecipato. Poi la verità sull’assenza di Kate Middleton.

Meghan Markle rompe finalmente il silenzio dopo il summit con la Regina Elisabetta a cui non ha partecipato nonostante in ballo ci fosse il suo futuro con il principe Harry lontano da Londra e dalla famiglia reale.

Meghan Markle assente al summit con la Regina Elisabetta: “la sua presenza non era necessaria”

L’assenza di Meghan Markle al summit indetto dalla Regina Elisabetta per discutere della decisione del Principe Harry di staccarsi dalla propria famiglia per condurre una vita più tranquilla con la moglie e il figlio ha fatto molto discutere. Mentre a Londra, infatti, si discuteva del suo futuro, Meghan era in Canada con il figlio. Dopo vari rumors e pettegolezzi, oggi, salta fuori la verità sull’assenza di Meghan.

Il portavoce di Kensington Palace, con un comunicato ufficiale, ha spiegato il motivo dell’assenza della Markle a Sandringha: “I Sussex hanno deciso che non era necessaria la presenza di Meghan Markle”. Meghan sarebbe rimasta così in Canada dove è stata avvistata nelle scorse ore a bordo di un idrovolante mentre si recava a visitare un rifugio per sole donne.

Sempre bellissima, con un look sportivo, ma sempre molto chic, la Markle ha fatto visita al Downtown Eastside Women’s Centre che aiuta le donne con bambini in difficoltà.

Nel frattempo, l’Express avrebbe svelato anche il motivo dell’assenza di Kate Middleton al summit con la Regina. A quanto pare, la Middleton non avrebbe partecipato per evitare di alimentare ulteriori tensioni tra William e Harry che, attraverso una nota, hanno smentito i presunti atteggiamenti indisponenti di William nei confronti di Meghan che, invece, insieme ad Harry, avrebbe l’appoggio della Regina Elisabetta.