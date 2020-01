Matrimonio finito? A guadagnarci è sempre l’ex moglie – VIDEO

Matrimonio finito? A guadagnarci è sempre l’ex moglie | Cosa spetta alla moglie dopo una separazione e un divorzio? E a pagarne le spese è il marito – VIDEO

Dopo la fine di un matrimonio a guadagnarci di più, in termini monetari, è quasi sempre la moglie. Giusto o sbagliato non spetta a noi deciderlo, i fatti sono chiari: alla moglie – o meglio – all’ex moglie, vanno la casa, anche se questa è di proprietà del marito e tutta una serie di benefici extra

Leggi anche: Matrimonio finito: Separazione o divorzio? Le differenze legali

L’assegno di mantenimento così come i costi extra per il sostentamento dei figli, qualora ce ne fossero, sono tutti a carico del povero marito che si vede “costretto” a sborsare soldi su soldi. Solo in un caso il marito si può rifiutare di “pagare” l’assegno di mantenimento per l’ex. Scopri qual è nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI