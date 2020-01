Dormire fa dimagrire | Lo dice la scienza, ma solo seguendo queste regole

Dormire fa dimagrire | Lo dice la scienza che svela come farlo. Quante sono le ore giuste per dimagrire? E perché se dormiamo di meno tendiamo ad ingrassare? Seguire le 5 regole per dimagrire dormendo. Ecco quali

Il sogno di molte donne sembra essersi avverato: dimagrire dormendo! No, non è un “sogno” ma ciò che sostengono alcuni scienziati: dormire fa dimagrire! E se lo dice la scienza, bisogna solo crederci. Ma, c’è sempre un “ma”, non è così semplice come si pensa. Infatti, se è vero che la scienza afferma che dormire fa dimagrire, è anche vero che bisogna farlo in un determinato modo, e cioè seguendo alcune “regole” rigide come il tempo del sonno, la qualità e altre variabili che vedremo a breve. Ma, a parte questo, una grande notizia è arrivata finalmente dalla scienza!!! Ricordiamo anche, come vedremo nell’articolo, che al lato opposto di questa bella notizia, si nasconde un’altra verità ancor più sconcertante: dormire poco e male fa ingrassare! Insomma due lati della stessa medaglia. Non ci resta che scoprire di più, cosa ha in serbo per noi la scienza?

Dormire fa dimagrire | Lo studio scientifico

La relazione tra dormire bene e dimagrimento è ormai dimostrata da numerose ricerche scientifiche che asseriscono un vero dimagrimento al dormire bene. Il sonno, infatti, contribuisce a mantenersi in forma e persino a dimagrire.

Riposare non distende solo i tratti del viso. Una bella dormita di almeno sette ore ogni notte allontana il rischio di obesità. Lo sostiene un’indagine condotta tra 10.000 americani: le probabilità di ingrassare, infatti, aumentano del 60% tra coloro che dormono cinque ore per notte rispetto a chi ne dorme sette o otto. Ma come si spiega tutto ciò?

Il sistema neuroendocrino che regola il sonno ha punti di contatto con quello regolatore dell’appetito. E chi soffre di insonnia produce maggiore grelina, l’ormone che segnala al cervello la fame e minori quantità di leptina, l’ormone che, al contrario, è responsabile del senso di sazietà.

Insomma, la notte in bianco favorisce l’abitudine allo spuntino, con conseguenze pesanti per la linea, quantificabili in 200 calorie extra ogni volta che si fanno le ore piccole. È noto, inoltre, che le persone in forte sovrappeso hanno una peggiore qualità del sonno in quanto più esposte a disturbi respiratori e cardiocircolatori. Meno sonno, più fame, più ciccia: un circolo vizioso da stroncare al più presto.

Inoltre, il cibo assunto di notte agisce in modo sfavorevole all’attivazione dell’insulina, l’ormone che stimola l’uso del glucosio per la produzione di energia. Con il risultato che gli alimenti sono trasformati in grasso anziché in energia. Dormire poco e male fa diminuire i livelli di leptina e il segnale di stop all’appetito non viene inviato. Risultato? Si tende a mangiare di più. Ma allora, quante ore bisogna dormire a notte per dimagrire?

Dimagrire dormendo? Sì, ma seguendo queste regole

Abbiamo ben capito che dormire poco e male non certo è il segreto per dimagrire di notte, anzi, è vero il contrario, si tende ad ingrassare per i motivi appena descritti. Ma allora, quante sono le ore di sonno che dobbiamo rispettare per dimagrire di notte?

Sicuramente dormire 7-8 ore per notte è un modo per assicurarsi il peso forma. Oltre alla quantità, però, è necessario che sussistano alcune condizioni che garantiscano una buona qualità del sonno, come:

essere a riparo da fonti di luce,

essere a riparo da qualsiasi tipo di rumori.

Ad affermarlo è uno studio dell’Università della California pubblicato su The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, che ha valutato l’influenza che la carenza di sonno può avere sul metabolismo dei carboidrati. E’, quindi risultato che dormire un numero di ore insufficiente (4-5 ore per notte per 5 notti di fila) espone al pericolo di avere troppi zuccheri nel sangue e di sviluppare, nel tempo, diabete di tipo 2. In più, si rischia di ingrassare, perché lo zucchero in eccesso nel sangue si trasforma in adipe.

Come dimagrire, allora, sfruttando le nuove scoperte della biologia del sonno?

È buona norma andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora, weekend compresi.

Dormire tra le sette e le otto ore: è questo il tempo considerato ideale affinché l’organismo consumi i grassi in modo corretto.

I pisolini pomeridiani non valgono, anzi, possono disturbare il metabolismo.

Riposare bene è un’arte: silenzio, oscurità e una stanza ben areata favoriscono l’abbandono tra le braccia di Morfeo e il buon funzionamento dell’ipofisi, la ghiandola che rilascia la melatonina, l’ormone del sonno.

Imparare a dormire può, quindi, rivelarsi l’idea perfetta per chi non ama sudare in palestra. Non si tratta di fermarsi in attesa che i grassi si sciolgano, bensì di un semplice regime alimentare che consenta al metabolismo una certa accelerazione naturale durante il riposo.

Secondo i ricercatori è possibile consumare circa 600 calorie durante le prime 4 ore di sonno e 120 per ogni ora successiva: 1.080 calorie in meno con una comoda dormita di otto ore.

Le 5 regole per dimagrire dormendo

Dormire e dimagrire si può ma bisogna rispettare alcune regole d’oro per poterci riuscire. Anzitutto partiamo dalla cena:

1° Regola | Cena alle 19

Cenare presto aiuta a dormire bene e, quindi, a dimagrire. Quest’abitudine attiva un “reset” del metabolismo, ovvero una riprogrammazione che spinge l’organismo a bruciare i grassi. Far passare più di otto ore dalla cena alla colazione favorisce la secrezione di GH (somatotropina), che stimola la lipolisi, ovvero l’eliminazione del grasso, e quindi aiuta a dimagrire.

Una o due volte alla settimana, organizzati in modo da cenare entro le 19 (e fare colazione per le 8/9) e prepara un pasto leggero: un passato di verdura con olio extravergine e grana seguito da una ciotolina di fragole al naturale o un uovo sodo con insalata e una fetta di pane integrale.

Pochi carboidrati, meglio se integrali o comunque non raffinati, verdura, frutta, carni bianche e pesce. Ecco gli alimenti principali della dieta.

Fondamentale lo snack preserale che predispone il fegato a recepire la cena: un frutto, per esempio banana, e due fette biscottare con una sottile fetta di formaggio magro. La cena è leggera, a base di minestre di verdure, un contorno altrettanto verde, carne o pesce alla griglia senza condimenti e un frutto.

2° Regola | Usa la melatonina

La melatonina, l’ormone del sonno, fa anche dimagrire. Lo studio più importante in questo senso è stato eseguito alcuni anni fa dai ricercatori dell’Università di Granada. L’analisi ha rilevato che la melatonina stimola la produzione del “grasso beige”, che aumenta il consumo di calorie e lo smaltimento dell’adipe accumulato.

La melatonina si può assumere come integratore (nella dose di 1-5 mg al dì), ma il consiglio degli esperti è aumentare l’assunzione dei cibi che la contengono: semi oleosi (in particolare mandorle e semi di girasole), pomodori e finocchi, ciliegie, cardamomo e coriandolo.

3° Regola | No ad alcol e nicotina prima di dormire

Evita di consumare bevande con caffeina nelle 5-6 ore che precedono il sonno e nicotina prima di andare a dormire. Uno studio della Florida Antlantic University, del Mississippi Medical Center, delle università di Harvard e di Emory ha scoperto che se si bevono alcolici nelle 4 ore che precedono il sonno si hanno molte più probabilità di interruzioni rispetto a quanto può succedere bevendo caffè.

I risultati dello studio suggeriscono anche che la nicotina, specialmente se fumata o svapata la sera, è fortemente legata all’insonnia.

4° Regola | Medita o fai una passeggiata

Se il tempo lo permette, fare una bella passeggiata dopo aver mangiato, aiuta a distendere i nervi e a farvi ritrovare il buon umore, indispensabile per una buon sonno ristoratore. Per aiutare la digestione e per sgranchirvi un po’, soprattutto se avete trascorso tutta la giornata seduti alla scrivania fate, dunque, una bella passeggiata serale. Sarà rilassante, vi aiuterà a distendere la mente e a mettere da parte le preoccupazioni. Inoltre, sarà utile per favorire la digestione, in modo che non vi corichiate a stomaco ancora pieno.

Anche praticare esercizio fisico NON aerobico come yoga, o meditazione, aiuta a conciliare il sonno. Si può praticare un corso serale oppure fare alcuni esercizi di meditazione a casa propria, se si ha l’opportunità.

La sera è uno dei momenti migliori da dedicare alla meditazione, poiché questa pratica, soprattutto se effettuata in modo regolare, può aiutarvi ad accantonare le preoccupazioni per qualche istante prima di andare a dormire. Poi, come si sa, la notte porterà consiglio. Meditare aiuta a contrastare l’insonnia e a rilassare la mente, che aiuterà il corpo a prepararsi al riposo. Sedetevi o sdraiatevi comodamente e fate dei respiri lunghi e profondi. Il respiro lento e profondo ha un potere calmante e rilassante che vi stupirà.

5° Regola | Spegni computer e cellulare

Abbandona tablet, computer e cellulare due/tre ore prima di coricarti: la luce dello schermo altera i ritmi sonno-veglia. Trascorrere troppe tempo davanti al computer nelle ore serali può essere tra le cause dell’insonnia e dei disturbi del sonno. La marea di informazioni che riceviamo navigando su internet stimola il cervello tanto da rendere difficoltoso il riposo, soprattutto se rimaniamo al computer oltre mezzanotte. Spegnete sia il pc che il cellulare per non essere disturbati dalle 23 in poi, l’orario ideale per andare a dormire secondo i ritmi del nostro corpo.

Dormi poco e male? Rischi di prendere 6 chili in un anno

Dormire poco e male aumenta lo stress e, di conseguenza l’accumulo di chili. Non solo: la carenza di sonno porta anche a un incremento del cortisolo, l’ormone “dello stress”, che ha conseguenze negative sul metabolismo.

Il cortisolo provoca un rallentamento del metabolismo basale e una riduzione della massa magra (muscoli), entrambi presupposti che portano il fisico a bruciare di più. Per questo è importante tenere a bada questo ormone, e il sonno è un mezzo efficace per farlo.

Dormire dalle 7 alle 8 ore a notte senza interruzioni, dunque è fondamentale per la salute in generale e per dimagrire. Secondo uno studio brasiliano, chi dorme meno di queste ore e con svariate interruzioni, rischia di ritrovarsi dopo un anno anche con sei chili in più.