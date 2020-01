Uomini e Donne anticipazioni: Cecilia Zagarrigo lascia il Trono Classico

Uomini e Donne: durante la registrazione del Trono Classico del 14 gennaio, Cecilia Zagarrigo ha scelto di dire addio al tronista Carlo Pietropoli

Brutte notizie per tutti i fan di Cecilia Zagarrigo di Uomini e Donne. La corteggiatrice ha scelto di dire addio, durante la registrazione del 14 gennaio, a Carlo Pietropoli del Trono Classico.

Il Vicolo delle news ha riportato che dopo un’accesa discussione, la corteggiatrice non ha avuto nessun tipo di reazione nei confronti del ragazzo, tanto da fargli dedurre che lei sia lì soltanto dalle telecamere.

Cecilia, stufa di sentirsi etichettata come colei che è interessata soltanto ai social e alla visibilità, ha scelto di abbandonare il programma.

La corteggiatrice Cecilia Zagarrigo ha abbandonato Uomini e Donne, ma procediamo con calma.

Al termine della scorsa registrazione, quando è saltata la scelta di Giulio Raselli, un autore ha avvisato Carlo Pietropoli ha la ragazza stava piangendo in camerino.

Il tronista ha così deciso di raggiungerla, ma al suo arrivo Cecilia aveva quasi smesso di piangere, ma non appena si è resa conto della presenza di Carlo avrebbe enfatizzato la sua sofferenza.

Per questo motivo, come riportato dalla registrazione del 14 gennaio di Uomini e Donne, Pietropoli ha scelto di non portarla in esterna. Questo è stato motivo di discussione tra i due, tanto da far dubitare a Gianni Sperti e Lorenzo Riccardi, che ha avuto modo di conoscere in passato la ragazza, che hanno iniziato sospettare che sia un po’ costruita visto che nonostante il suo carattere fumantino non abbia avuto alcuna reazione di fronte alle accuse di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne.

La ragazza, portata al limite delle numerose critiche, si è alzata e se ne è andata. Carlo ha scelto di non riprendere nel programma Cecilia Zagarrigo del Trono Classico, lasciandola al suo destino.

La puntata, ovviamente, non finisce qui. Nel corso della registrazione, Daniele Dal Moro e Carlo si sono contesi la stessa ragazza.