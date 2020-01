Scopri alcuni infallibili consigli per rendere la vostra intimità sempre più appassionante e conquistralo ogni giorno di più tra le lenzuola.

Si dice che ad avere l’ansia da prestazione siano solo i maschietti. Sono loro a vivere l’intimità come un momento di valutazione, un contesto in cui non ci si può permettere nulla che sia meno del top e che si trasforma poi in base per giudicare la loro mascolinità.

Un bell’impegno dunque, e invece per noi donne? Veramente per il gentil sesso l’intimità è solo un momento in cui prendere senza troppe responsabilità? In realtà le cose non stanno proprio così. Nel XXI secolo anche noi ragazze vogliamo trovare tra le lenzuola un ruolo gratificante, un momento in cui sentirci coccolate ma anche apprezzate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dove toccare un uomo per farlo impazzire

Se gli uomini vogliono far impazzire le donne anche queste ultime vogliono far perdere la testa al proprio partner quando ci si trova tra le lenzuola.

E’ alle ragazze allora che vogliamo rivolgerci oggi, regalando loro cinque preziosi consigli per garantirsi prestazioni da 10 e lode, momenti di intimità in cui far impazzire la propria dolce metà.

Consigli intimità: come farlo impazzire

Partiamo da una semplice ma grande verità: se tu provi piacere, lui proverà piacere.

Non c’è nulla di più afrodisiaco per un uomo del sentire la propria donna perdere la testa. Scoprirete dunque che tutti i consigli che vi proporremo oggi prendono le mosse proprio da questa base comune: imparare a comunicare a lui il nostro piacere.

Parole, gesti, movimenti, ogni cosa può concorrere nel far capire a un uomo quanto la propria donna stia apprezzando il momento di intimità e questo non farà che accrescere anche il piacere di lui.

In fin dei conti sono uomini e il loro ego gioca sempre un ruolo chiave. Se sapremo far capire loro quanto sono apprezzati sapremo anche regalargli momenti a dir poco bollenti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Contatto visivo – Se nella quotidianità siete convinte che gli uomini non siano propriamente i più grandi osservatori che camminano su questo Pianeta, preparatevi a ricredervi quando si parla di intimità. Nell’intimità osservarvi è per lui una grande fonte di piacere: nulla appaga un uomo più del vedere la sua donna che prova piacere, ammirare il risultato dei propri sforzi è un vero e proprio afrodisiaco per lui. Se volete farlo impazzire dunque fate sfoggio senza remore dell’esplodere della vostra libido.

Fai sfoggio della tua creatività – Gli uomini spesso amano essere dominanti nel rapporto ma, altrettanto comunemente, apprezzano la donna che sa prendere l’iniziativa. Cambiare posizione, sperimentare, provare cose nuove: per lui vedere che vi lasciate andare senza limiti sarà una vera e propria scintilla della passione, una delle 10 piccole cose che gli uomini adorano nella donna che amano

Dillo con parole tue – Gemiti, un linguaggio esplicito e la più sonora condivisione di quanto state provando saranno per lui a dir poco irresistibili. Non c’ uomo che non ami sentire la propria donna non solo nel momento in cui il piacere esplode ma anche durante il resto del rapporto: sentirvi perdere la testa sempre più non potrà che far fare lo stesso anche al vostro lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vuoi farlo impazzire? Trova il punto “L”

Semplicità – E’ vero, ogni tanto un intimo particolare o una trucco più provocante possono aiutare a conquistarlo ( come vi avevamo già spiegato in I cinque capi di biancheria intima che lo fanno impazzire) ma, quando oramai sarete sotto le lenzuola, fidatevi che per lui un top della palestra o il più bel reggiseno di pizzo non avranno assolutamente nulla di differente l’uno dall’altro.

Sii una guida – Digli cosa ti piace, guidalo… parole più che erotiche per un uomo che, mentre è a letto, ama sentirsi guidato dalla propria donna e sapere che cosa può veramente fare per farla impazzire.