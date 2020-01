Claudia Coppola | Chi è, età, carriera e vita privata

Claudia Coppola: tutto quello che c’è da sapere sulla giovane modella.

Claudia Coppola è una giovane modella divenuta improvvisamente “nota” per via della sua relazione con Andrea Damante con il quale è impegnata da qualche mese.

Nome: Claudia Margherita Coppola

Età: 22 anni

Data di nascita: 29 Settembre 1998

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Modella

Account social: Instagram: Cloddi

Claudia Coppola tra vita privata e carriera

Claudia Margherita Coppola è nata a Milano nel 1998 dove vive tuttora. Dopo aver frequentato l’università statale si è iscritta alla Bocconi. Modella da diversi anni ed in particolare da quando era bambina, si trova spesso in viaggio per lavoro.

Una cosa che la contraddistingue è che sembra essere poco avvezza al mondo dei social tanto che fino a poco tempo fa il suo account Instagram era addirittura privato. Di lei quindi si sa molto poco perché a quanto pare non è solita mostrasi in giro né raccontare di se.

La storia d’amore con Andrea Damante

A rendere noto il suo nome al di fuori del mondo della moda, è stata la relazione con Andrea Damante.

La modella è infatti la sua compagna ormai da qualche tempo. Sebbene i due siano già stati pizzicati insieme in passato, solo negli ultimi tempi hanno deciso di rendere ufficiale la cosa mostrandosi insieme sui propri account social attraverso foto e video.

Quanto alla loro storia, al momento non si sa ancora molto. Secondo alcune fonti, tutto sarebbe iniziato grazie ad amici comuni che li hanno fatti conoscere. Da allora i due avrebbero iniziato a frequentarsi senza più allontanarsi.

Il loro amore però è stato vissuto il più possibile in segreto fin quando dopo essere stati notati dai paparazzi hanno deciso di rendere sempre più pubblica la loro storia. Questo sino ad oggi, quando entrambi hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto mostrandosi insieme nei rispettivi account social.

Al momento, quindi, anche della loro storia si può dire ben poco. Di sicuro, però, insieme sembrano felici e affiatati. Inoltre Claudia è la prima compagna che Damante rende nota di sua spontanea volontà dopo la storia con Giulia De Lellis e questo potrebbe essere un segno del suo trasporto. Il resto, ovviamente, anche se le basi per una storia importante sembrano esserci, è ancora tutto da scrivere.