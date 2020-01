Andrea Damante mostra sui social la sua nuova compagna.

Andrea Damante è finalmente uscito allo scoperto presentando sui social la sua nuova compagna. Per farlo, il deejay non ha usato frasi importanti ma due semplici foto che mostrano in cui entrambi appaiono felici e rilassati.

Sembra quindi che Damante abbia ormai superato la storia con la De Lellis e che sia pronto ad una nuova storia d’amore con la modella Claudia Coppola.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Andrea Damante esce allo scoperto con un nuovo amore