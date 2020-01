Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, un elenco completo dei programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti questo lunedì sera.

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri le opzioni che il piccolo schermo metterà a tua disposizione questa sera, consultando insieme a noi il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco delle proposte che i canali in chiaro più seguiti hanno selezionato per tutte noi.

Film, serie tv, programmi di approfondimento, non c’è che l’imbarazzo della scelta: consulta con noi l’elenco e scegli poi l’opzione che più saprà affascinarti.

Buona serata!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ecco 5 film romantici da vedere assolutamente su Netflix

Stasera in tv: palinsesto lunedì 13 gennaio

Rai Uno – La guerra è finita (Fiction)

E’ l’aprile 1945. La guerra è finita e i sopravvissuti ai campi di sterminio tornano in Italia. Ad accoglierli si reca Davide, un ex ingegnere che fa parte del CLN, che si reca alla frontiera alla ricerca del figlio Daniele, deportato due anni prima con sua moglie Enrica. Non trova nessuno dei due ma tornerà comunque a Milano con tanti bambini per cui spera di ritrovare i genitori. La missione sarà però più ardua del previsto e Daniele scoprirà che il Centro Rifugiati non ha più posto per i suoi piccoli amici

Rai Due – 911 – Stagione 2 Episodio 1 – Sotto pressione (Telefilm)

“Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città per viaggiare. Quando sente che c’è qualcuno sotto la d occia, pensa che Abby sia tornata a casa, ma scopre che è Maddie, la sorella maggiore.” (Fonte: staseraintv.it)

Rai Tre – Presa diretta – Attacco al Papa (Attualità)

Sette puntate per raccontare l’attualità più stringente e condividere il quotidiano delle persone comuni, tenendo sempre un occhio attendo proteso verso il fututo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI