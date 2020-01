GF Vip: Karina Cascella replica alle forti provocazioni di Elga Enardu

GF Vip | Karina Cascella ha deciso di replicare alle forti provocazioni fatte da Elga Enardu durante le scorse ore su Instagram dopo la mancata ospitata di quest’ultima a Domenica Live di Barbara d’Urso

Di recente, Karina Cascella ha commentato quanto è accaduto al GF Vip . In particolar modo, l’opinionista si è soffermata sull’atteggiamento di Serena Enardu nei confronti di Pago, giudicando l’interesse della ragazza dovuto soltanto all’amore per le telecamere.

Questo concetto è stato ripreso anche ieri a Domenica Live, puntata in cui avrebbe dovuto esserci anche Elga Enardu. La gemella di Serena Enardu ha scelto di non presentarsi, ma su Instagram ha provocato la Cascella pubblicando i messaggi degli utenti della rete che facevano riferimento a diversi rumors riguardanti il passato di Karina.

“Ma chi se ne frega di quello che dice” ha sbottato Karina Cascella contro Elga Enardu.

L’opinionista ha chiarito che lei, come tutti gli spettatori del GF Vip, si è limitata a commentare quanto mostrato in tv.

Karina Cascella: la stoccata ad Elga Enardu dopo il GF Vip

Dopo la messa in onda del Reality, Karina Cascella ha commentato Serena Enardu al GF Vip, specificando che non crede assolutamente nella sua buona fede.

Elga Enardu, in un primo momento, si era limitata ad etichettare tutti come persone di basso livello, per poi sganciare la bomba.

Elga ha pubblicato degli screen contro Karina Cascella e quest’ultima ha ovviamente replicato di fronte alle tantissime segnalazioni arrivate dai suoi fedeli sostenitori sul web.

“Non mi importa quello che dice sul mio conto” ha esclamato Karina, facendo riferimento ai suoi commenti su Serena e Pago al Grande Fratello Vip. “Può dire quello che vuole. Se dovessi rispondere a tutti quelli che mi insultano per quello che dico in tv, non finirei mai” ha concluso l’opinionista, che non ha nessuna intenzione, giustamente, di limitare i suoi commenti su Pago al GF Vip.

Elga, dopo la sua caduta di stile, ha preferito non parlare più dell’argomento.