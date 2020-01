Scopri come i vari segni dello zodiaco tendono a riempire gli spazi in cui si annoiano.

La noia è una sensazione che non sempre piace e che può spingere ad agire in modi diversi dal solito. Spesso chi si annoia tende a sentirsi solo, ansioso e desideroso di cambiare al più presto le proprie emozioni, sperimentandone di migliori. Ogni persona ha modi diversi per affrontare e superare i momenti di noia e se alcuni cercano solo di ingannare il tempo, altri preferiscono agire più attivamente, inventandosi modi diversi di affrontare la cosa.

E visto che il modo di reagire alle varie situazioni dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto qual è l’ora del risveglio ideale per ogni segno zodiacale e quanto sono ottimisti i vari segni dello zodiaco, scopriremo come ognuno di noi tende a riempire i momenti di noia in base al proprio segno zodiacale. Trattandosi di in aspetto legato alle emozioni, il consiglio è come sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più definito della situazione.

Astrologia: Come i segni dello zodiaco affrontano i momenti di noia

Ariete – Fanno la prima cosa che gli viene in mente

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono abituati alla noia e quando gli capita di aver a che fare con qualche episodio del genere tendono a non sapere cosa fare. Così, prendono al volo la prima occasione possibile. Che si tratti di uscire con gli amici, di andare a correre o di fare un po’ di shopping per rinnovare il proprio look, ciò che più gli interessa è attivarsi in modo da non sentire addosso la noia. Una sensazione che odiano nel profondo e che se si protrae a lungo finisce con il farli sentire addirittura depressi.

Toro – Chiamano gli amici

I nativi del Toro sono generalmente persone che sanno stare da sole e che quando gli capita hanno sempre qualcosa di creativo da fare. A volte, però, la noia può prendere il sopravvento e in tal caso la prima cosa che fanno è quella di chiamare gli amici proponendo un’uscita o perdendosi in chiacchiere al fine di ingannare il tempo. In genere gli basta poco per uscire da un momento di noia ed anche una mezz’ora parlando del più e del meno può essere loro utile per decidere come procedere con la giornata.

Gemelli – Passano da una cosa all’altra

I nati sotto il segno dei Gemelli non sanno gestire i momenti di noia tanto da temerla come fosse la peste. Così, quando si trovano a viverla, finiscono con l’andare in confusione iniziando a passare da una cosa all’altra senza alcun risultato. A dirla tutta, finiscono anche con il diventare nervosi e spesso intrattabili, tanto che l’unica cosa da fare è lasciare che il tempo passi e con esso anche la noia. Per fortuna sono molto abili nell’evitare di trovarsi faccia a faccia con questa sensazione e la cosa capita così di rado che non rappresenta un grande problema.

Leggi anche -> Astrologia: ecco il colore della tua aura in base al tuo segno zodiacale

Cancro – Dormono

I nativi del Cancro hanno un modo strettamente personale di sconfiggere la noia che è quello di dormire o di oziare in attesa che qualcuno giunga a salvarli dalla loro apatia. Questo fa si che i loro momenti di noia risultino a volte interminabili, lasciandogli addosso un particolare senso di stanchezza che li porta a sonnecchiare per tutto il giorno. A volte questo modo di essere li porta persino ad essere scontrosi con chi cerca di distoglierli dalla loro “pigrizia” ma se presi per tempo riescono ad uscirne abbastanza in fretta, tornando nella loro solita modalità.

Leone – Escono a divertirsi

I nati sotto il segno del Leone non sono soliti alla noia e quando gli capita di viverla per qualche momento, fanno di tutto per cambiare le cose. Di solito ciò che gli riesce meglio e spaccare la routine uscendo e andando in cerca di cose divertenti da fare. Il più delle volte può trattarsi di una sessione di shopping, alte volte di una gita alla SPA o di un caffè da prendere con gli amici. Ciò che conta è uscire dalla noia che tende ad intristirli e a farli sentire impotenti.

Vergine – Si annoiano ancora di più

I nativi della Vergine non hanno un vero e proprio modo di contrastare la noia. Quando gli capita di vivere un momento simile, quindi, finiscono con il sentirsi in balia degli eventi, vivendo in modo decisamente negativa la sensazione di noia. Di solito per ingannarla mettono in atto azioni troppo blande, come guardare qualcosa alla tv o leggere un libro. Il loro atteggiamento è però spesso così negativo da non portare ad alcun risultato se non a quello di alimentare il modo in cui si sentono. Solo qualcuno in grado di stargli accanto in questi frangenti può quindi aiutarli ad astrarsi dalla noia. Sempre ammesso che scelgano di collaborare.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo se vuoi scoprire come gli altri sei segni dello zodiaco combattono i momenti di noia.