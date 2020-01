Allarme Sigaretta Elettronica | Ecco i danni che provoca davvero alla salute: dalle patologie polmonari ai problemi respiratori gravi. I dati del Ministero sulla salute e i veri danni che provoca a chi ne fa uso (anche passivamente)

Il tabagismo costituisce, ancora oggi, il primo fattore di rischio di malattie croniche non trasmissibili; si stima che, ogni anno, il fumo uccida, in Italia, tra le 70.000 e le 83.000 persone, con oltre il 25% di questi decessi compreso tra i 35 ed i 65 anni di età. L’introduzione sul mercato delle sigarette elettroniche, avvenuta nel 2003, ha costituito motivo di forte preoccupazione per la salute pubblica, in considerazione della mancanza, fino al 2014, di 2 normative specifiche che fissassero standard di qualità e di sicurezza per la produzione dei dispositivi e dei liquidi di ricarica. In tale periodo, un ruolo fondamentale nella valutazione della pericolosità e dei rischi per la salute connessi all’utilizzo delle sigarette elettroniche è stato svolto dall’Istituto Superiore di Sanità che ha fornito il proprio supporto tecnico-scientifico ai fini della gestione dei rischi e dell’emanazione della normativa nazionale.

Solo nel 2014, con la revisione della c.d. “Direttiva Tabacchi”, recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6, è stata, finalmente, introdotta una disciplina relativa alla produzione, alla presentazione e alla vendita delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, prevedendo, per legge, il divieto di vendita di tali prodotti ai minori di anni 18. L’uso della sigaretta elettronica è più diffuso tra i residenti del Centro Italia, rispetto ai residenti del Sud e ancora più rispetto a quelli del Nord, rispecchiando la geografia della distribuzione dei fumatori di tabacco. Ma siamo coscienti di quali siano davvero i danni che l’uso della sigaretta elettronica (e-cig) provoca alla salute? Scopriamo i dati, le statistiche e i danni.

Potrebbe interessarti anche: Le 27 malattie provocate dal fumo di sigaretta

Sigaretta elettronica | Cos’è?

Con il nome di sigaretta elettronica (spesso abbreviata in e-cig, dall’inglese) si intende un dispositivo che permette di inalare vapore, in genere aromatizzato, contenente quantità variabili di nicotina, che raggiunge l’apparato respiratorio senza che ci sia combustione del tabacco e i danni a essa correlati. Nei fumatori la pratica di aspirare dal cilindretto a forma di sigaretta – per la quale è stato coniato il neologismo “svapare” – fornisce non solo la nicotina di cui sente il bisogno l’organismo che ha sviluppato dipendenza, ma anche un’esperienza tattile, olfattiva e gustativa che richiama quella della sigaretta.

Le sigarette elettroniche contengono una quantità variabile di nicotina (in genere, tra 6 e 24 mg), in una miscela composta da acqua, glicole propilenico, glicerolo ed altre sostanze, tra cui gli aromatizzanti. Alcuni modelli non contengono nicotina, ma solo un vapore aromatizzato.

Il principio è stato messo a punto per la prima volta in Cina, e questo tipo di dispositivi ha avuto la prima diffusione significativa anche in Occidente attorno al 2006. Secondo il Rapporto annuale 2016 sul fumo dell’Istituto superiore di sanità, oggi circa 2 milioni di italiani fanno un uso occasionale o regolare di sigarette elettroniche.

Sul mercato ci sono numerosi dispositivi che hanno forme diverse, ma hanno in comune tre elementi: l’inalatore (la cosiddetta cartuccia, che contiene la sostanza liquida da nebulizzare); un atomizzatore (l’elemento che scalda e vaporizza il liquido); la batteria che alimenta l’atomizzatore. La quantità di nicotina assunta può essere regolata in base alle esigenze individuali.

Sigaretta elettronica | I danni sottovalutati dello “svapare”

Diversi studi hanno segnalato nel vapore prodotto dalle sigarette elettroniche la presenza di sostanze potenzialmente dannose. Il glicole propilenico è usato da tempo, per esempio nei fumogeni impiegati nell’industria del cinema e nei concerti pop, ed è considerato generalmente sicuro, anche se alcuni studi indicano che l’inalazione prolungata può dare origine a irritazione delle vie aeree, tosse e in casi molto rari asma e riniti. Fra l’altro il riscaldamento del glicole propilenico e della glicerina può produrre formaldeide e acetaldeide, entrambi potenziali cancerogeni, anche se le quantità associate al consumo di e-cig appaiono modeste.

Anche sulla completa sicurezza delle sostanze usate per aromatizzare l’aerosol mancano certezze. Per esempio il diacetile, un aroma molto utilizzato fra l’altro nel burro, è sicuro quando viene ingerito, ma è associato all’insorgenza di bronchiolite obliterante se viene inalato per lunghi periodi in alte concentrazioni.

L’uso di sigarette elettroniche (o e-cig) aumenterebbe il rischio di soffrire di malattie polmonari croniche come asma, bronchite, enfisema o altre malattie ostruttive: questi i risultati di una ricerca condotta dalla University of California di San Francisco, pubblicati sull’American Journal of Preventive Medicine. Lo studio, il primo a mettere in relazione sigarette elettroniche e malattie respiratorie in un’indagine rappresentativa dell’intera popolazione adulta degli Stati Uniti, ha preso in esame oltre 32.000 americani dal 2013 al 2016, monitorandone le abitudini di fumo e le diagnosi di nuove patologie polmonari.

Tra i possibili pericoli associati all’uso delle sigarette elettroniche non va dimenticato quello legato all’intossicazione per contatto accidentale con il liquido a base di nicotina contenuto nelle cartucce, possibile se la sigaretta elettronica viene usata quando si è sdraiati. Negli ultimi anni sono aumentate moltissimo anche le segnalazioni ai centri antiveleni relative all’intossicazione di bambini piccoli, che secondo uno studio pubblicato su Pediatrics nel 2016 , sono passate negli Stati Uniti da 1 al mese nel 2010 a 223 al mese nel 2015.

Potrebbe interessarti anche: I danni che provoca la nicotina all’organismo: perché smettere di fumare

I “doppi fumatori” hanno doppi rischi

Gli studiosi sottolineano inoltre che l’abitudine più comune, cioè quella di fumare sigarette sia elettroniche e sia tradizionali sarebbe ancora più dannosa: I “doppi fumatori” corrono doppi rischi: quelli delle e-cig e quelli delle sigarette convenzionali. Per i fumatori di sigarette elettroniche il rapporto di probabilità di sviluppare malattie polmonari croniche sarebbe di 1,3, mentre per i fumatori di tabacco la cifra salirebbe a 2,6. Per chi utilizza entrambe le modalità, i rischi sarebbero più che triplicati, con un rapporto di probabilità di 3,30. La maggior parte dei fumatori aggiunge la sigaretta elettronica al fumo tradizionale, aumentando in modo significativo le probabilità di sviluppare malattie polmonari.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Sigarette elettroniche | Rischi per Cuore e Cervello

Le sigarette elettroniche non possono essere considerate prodotti privi di rischi per la salute. L’ultima conferma è giunta da uno studio presentato nel corso dell’appuntamento annuale dell’American Stroke Association, che ha evidenziato un aumentato rischio (per chi le usa) di essere colpiti da un ictus cerebrale, da un infarto o di sviluppare una malattia coronarica. Tutte condizioni che, nell’immediato o nel tempo, mettono a repentaglio la salute del cuore e del cervello, se non finanche la vita (le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte al mondo.

I ricercatori dell’Università del Kansas sono giunti a queste conclusioni dopo aver intervistato oltre quattrocentomila cittadini americani. Tra di loro, oltre 66mila utilizzatori delle sigarette elettroniche e quasi 344mila persone che hanno dichiarato di non averne mai fatto uso. Attraverso un modello statistico, partendo dall’attitudine al consumo e dalla sua frequenza, gli scienziati hanno potuto determinare probabilità sensibilmente più elevate di avere un ictus (+71 per cento), un evento cardiaco acuto (+ 59 per cento) e di andare incontro a una malattia coronarica (+40 per cento). Inoltre l’utilizzo della sigaretta elettronica è risultato associato a un consumo doppio di sigarette: un dato che conferma perché occorra essere estremamente cauti rispetto a questi dispositivi.

Potrebbe interessarti anche: SIGARETTE ELETTRONICHE: allerta dal Ministero della Salute

E-cig e i rischi che ancora non si conoscono

È risaputo che i danni provocati dal fumo emergono dopo un periodo di diversi anni. Ciò significa che, al fine di valutare l’impatto sulla salute delle sigarette elettroniche rispetto al fumo tradizionale nel contesto clinico, sono necessari studi epidemiologici a lungo termine. Oggi non siamo in grado di affermare che le sigarette elettroniche siano dannose né che siano sicure. Possiamo però affermare che l’aerosol delle e-cig non è un innocuo “vapore acqueo”. Il vapore che si aspira è ottenuto dal riscaldamento del liquido di ricarica, composto di solito da glicole propilenico, glicerolo vegetale, aromi alimentari ed eventualmente nicotina. Nonostante queste sostanze siano utilizzate da tempo in campo cosmetico, alimentare e farmaceutico, gli effetti di una inalazione ripetuta, prolungata nel tempo, anche in dosi elevate, non sono ancora ben noti. Ci sono studi che hanno evidenziato che gli aromi inalati ad alte concentrazioni esercitano effetti irritanti e infiammatori sul sistema respiratorio e cardiovascolare. Inoltre, diversi studi hanno rilevato la presenza nelle emissioni delle e-cig di metalli (come nichel, rame, zinco, stagno e piombo), composti organici volatili (come benzene e toluene), di aldeidi (es benzaldeide, formaldeide, composti cancerogeni per l’uomo) e di acroleina sostanza irritante per la mucosa del tratto respiratorio. Sulla base dei dati a disposizione si può affermare che i fumatori che riducono o abbandonano la sigaretta tradizionale per passare alla e-cig sono esposti a meno sostanze dannose e quindi traggono dei benefici.

Potrebbe interessarti anche: Come prevenire le malattie cardiache nelle donne

Sigaretta elettronica e tentativi di smettere di fumare

Da uno studio che utilizza i dati PASSI13, risulta che in Italia, 1 adulto 10 dieci, tra coloro che provano a smettere di fumare, lo fa usando la sigaretta elettronica. La e-cig viene utilizzata tre volte più degli altri metodi tradizionali per tentare di smettere di fumare (farmaci, centri antifumo e altro). Lo studio mette in evidenza però che la probabilità di smettere di fumare è minore tra chi tenta di farlo usando la e-cig rispetto a chi sceglie metodi tradizionali ed è simile alla probabilità di smettere di coloro che tentano di farlo da soli senza alcuno ausilio.

In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco 2018, l’OSSFAD – Osservatorio Fumo, Alcol e Droga del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell’Istituto superiore di sanità (ISS) ha presentato i dati dell’indagine annuale condotta dalla DOXA. Per quanto riguarda la sigaretta elettronica anche i dati DOXA confermano che la maggior parte (75,3%) degli utilizzatori è rappresentata da fumatori, quindi da consumatori duali che usano le sigarette tradizionali e contemporaneamente l’e-cig, in particolare quelle contenenti nicotina. Chi ha usato la sigaretta elettronica dichiara di aver diminuito il consumo di sigarette tradizionali leggermente (il 14,5%) o drasticamente (l’5,2%), mentre il 31,2% non ha cambiato l’abitudine tabagica, il 7,3 ha iniziato a fumare e l’14,3% ha ripreso il consumo delle sigarette tradizionali. Soltanto nel 17,7% dei casi l’e-cig ha portato a smettere definitivamente. In totale gli utilizzatori (abituali e occasionali) sono circa 1,1 milioni, in lieve calo rispetto allo scorso anno. Il 59,8% dei consumatori di e-cig utilizza quelle contenenti nicotina. Le ricariche sono acquistate nei negozi specializzati (53,3%) o dal tabaccaio (39,2%).

Gli studi clinici che confrontano l’efficacia dell’uso di e-cig come ausilio per smettere di fumare con quella di altri metodi (es. cerotti che rilasciano nicotina) o del placebo non ne rilevano l’efficacia: la percentuale di fumatori che smette di fumare con l’ausilio della e-cig non differisce in maniera sostanziale da quella che utilizza altri metodi o che non utilizza nessun ausilio.

Diversi studi suggeriscono inoltre che l’uso di e-cig è associato a un aumentato rischio di passaggio alla sigaretta tradizionale. Se si pensa ai non fumatori, e in modo particolare ai giovani che non sono mai venuti a contatto con il fumo tradizionale, la sigaretta elettronica potrebbe rappresentare per loro una porta d’ingresso verso la dipendenza da nicotina.

Il tentativo di smettere di fumare si riduce all’avanzare dell’età, ma va sottolineato che all’avanzare dell’età aumenta la quota di persone che riesce ad abbandonare questa abitudine (ex-fumatori) è leggermente maggiore fra le donne e non differisce per condizione socio-economica ma per titolo di studio, per cui la quota di coloro che tentano di smettere di fumare è maggiore fra quelli con un titolo medio-alto.

Le persone che tentano di smettere di fumare si riducono progressivamente nel tempo, ma va sottolineato che nel tempo si va riducendo anche la quota di fumatori. Chi riesce in questo tentativo dichiara di averlo fatto perlopiù senza alcun ausilio, scarso invece l’utilizzo di farmaci o cerotti e rarissimo il ricorso ai servizi o ai corsi offerti dalle Asl. Ancora troppo bassa è l’attenzione degli operatori sanitari al fumo: solo il 51,4% dei fumatori dichiara di aver ricevuto il consiglio di smettere di fumare da un medico o da un operatore sanitario.

Le conseguenze per chi non ha mai fumato

Se consideriamo quelle persone che non hanno mai fumato e che ora, con “l’uso” della sigaretta elettronica hanno iniziato, i danni sono evidenti. Questi danni sono molto più elevati tra i giovani che, tramite i social media e i loro “idoli” come influencer e cantanti che sponsorizzano l’uso dell’e-cig, seguono un modello (sbagliato), portando inevitabilmente ad un aumento della sigaretta elettronica e dei danni connessi allo “svapare”. Non va inoltre trascurato un altro fattore, e cioè la presenza di nicotina nei liquidi di ricarica.

La nicotina è una sostanza stupefacente che dà dipendenza. I rischi legati all’assunzione di nicotina con le sigarette elettroniche sono gli stessi di quando si fuma: effetti indesiderati:

nausea,

vomito,

capogiro

tremori,

sviluppo di assuefazione

dipendenza

conseguenze negative per l’apparato cardio circolatorio

aumento della pressione sanguigna

aumento del ritmo cardiaco.

Un pericolo concreto può derivare da una scorretta manipolazione e conservazione dei liquidi di ricarica. Una dose fatale di nicotina (che è di qualche decina di milligrammi per un adulto) non è raggiungibile nelle normali condizioni di utilizzo di una sigaretta elettronica, ma quantitativi rischiosi possono essere assorbiti nel caso in cui si ingerisca il contenuto delle boccette di ricarica o ci si rovesci una boccetta addosso. La nicotina è assorbita velocemente attraverso la pelle: è quindi necessario manipolare con attenzione le ricariche, usando dei guanti. Inoltre è opportuno tenere le ricariche al di fuori della portata dei bambini.

L’esposizione alla nicotina durante l’adolescenza può avere varie ripercussioni:

effetti sulla cognizione,

attenzione

effetti sull’umore (derivanti dall’interferenza della nicotina con il normale processo di maturazione del cervello che continua durante l’adolescenza),

(derivanti dall’interferenza della nicotina con il normale processo di maturazione del cervello che continua durante l’adolescenza), dipendenza da nicotina ,

, successivo passaggio alla sigaretta tradizionale.

La maggior parte dei giovani fuma e-cig con nicotina. Se si considera che con tali sigarette esiste il potenziale rischio di assumere dosi di nicotina elevate, superiori a quelle giornaliere raccomandabili, è chiaro intuire che non è possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la salute come sviluppo di cancro ai polmoni e gravi crisi respiratorie croniche. Dunque, se ancora non vi è certezza su quanto la e-cig faccia male è stato dimostrato che un uso, nel tempo, continuativo e prolungato, certamente non fa bene, in modo particolare nei giovani!

(Fonti: Altroconsumo.it – Ministero della Salute – Fondazione Veronesi)