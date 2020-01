Stasera in tv | Palinsesto della prima serata domenica 12 gennaio

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci per la prima serata di oggi.

Una nuova serata avrà presto inizio. Avete tutto ciò che vi occorre per viverla al meglio? Se vi mancasse il giusto intrattenimento noi di CheDonna.it siamo qui per fornirvi il nostro miglior aiuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il mondo sulle spalle”: Beppe Fiorello racconta la storia di Enzo Muscia

Ecco infatti qui di seguito, come ogni giorno, il palinsesto televisivo, un dettagliato prospetto dei programmi selezionati per noi dai canali in chiaro più seguiti.

La rima serata di oggi ci propone tanti film, serie tv e show tutti da seguire. Quale farà di più al caso tuo? Scoprilo continuando a leggere qua sotto.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto domenica 12 gennaio

Rai Uno – Il mondo sulle spalle (Fiction)

Quando 320 persone dall’oggi al domani restano senza lavoro un uomo coraggioso e appassionato del suo lavoro metterà a rischio ogni cosa per riprendersi i vecchi dipendenti della sua fabbrica e la fetta di mercato che gli spetta.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Detroit (Film)

Una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. è l’inizio di una rivolta nel ghetto nero di Detroit che ha segnato la storia. La Guardia Nazionale fu inviata per sedare la rivolta e il presidente Lyndon Johnson mandò l’esercito per dar loro man forte. Un episodio tra i molti segno la coscienza dell’intero Paese: il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI