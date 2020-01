che tempo farà domani

Scopri che tempo farà durante la giornata di domani? Scopri le previsioni meteo di lunedì 13 gennaio per ogni zona della Penisola.

Le previsioni meteo di oggi ci avevano prospettato una domenica all’insegna del bel tempo su buona parte della Penisola, fatta eccezione per alcune aree del centro e del sud Italia.

La nuova settimana inizierà con la stessa impronta serena e senza troppe nubi ad oscurare il cielo? Proviamo a scoprirlo insieme qui su CheDonna.it grazie alle previsioni del tempo zona per zona per la giornata di domani, lunedì 13 gennaio.

Previsioni meteo domani, lunedì 13 gennaio

Le previsioni meteo per la giornata di domani ci regalano la promessa di un inizio settimana all’insegna del sole.

Sui cieli del nord e del centro Italia il sole brillerà infatti senza incontrare molti ostacoli. Solo al sud addensamenti nuvolosi veleranno il cielo in buona parte delle regioni, oscurando i raggi solari.

Vediamo però meglio nel dettaglio come sarà il tempo nelle diverse aree della Penisola durante la giornata di domani, lunedì 13 gennaio.

Nord

Il sole brilla su tutto il settentrione italiano regalandoci un tempo stabile fatta eccezione solo per alcune nebbie diffuse in Pianura Padana, anche insistenti lungo il Po. Le temperature saranno però qui in calo, con massime comprese tra i 4 e i 9 gradi.

Centro

Tempo stabile e soleggiato per le regioni centrali del Paese con cieli sereni o, al più, poco nuvolosi. Qualche banco di nebbia si presenterà comunque al mattino nelle valli interne di Toscana e Umbria. Le temperature appaiono nel complesso stazionarie, con massime che si registreranno comprese tra i 7 e i 13 gradi.

Sud

Peggiora ulteriormente il meteo del meridione dove una diffusa variabilità, con nubi sparse e schiarite, imperversa un po’ ovunque. Maggiori addensamenti si potranno invece osservare sui settori ionici di Calabria e Sicilia, spesso accompagnati a isolati piovaschi. Le temperature si registrano invariate, con massime comprese tra gli 8 e i 14 gradi.

