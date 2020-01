Scopri a che ora dovresti svegliarti per sentirti carica di energia e più rilassata che mai.

Dormire, si sa, fa bene alla salute e aiuta a scaricare almeno in parte le tensioni accumulate durante il giorno. Ognuno di noi ha modi diversi di gestire le ore di sonno e la cosa cambia in base al lavoro che si svolge, alle necessità personali, alla personalità e, ovviamente, anche all”influenza delle stelle. Se ci sono segni zodiacali che, più attivi che mai, preferiscono svegliarsi presto per dare il via alla loro giornata, altri amano l’idea di poltrire sotto le coperte, al punto da sentirsi felici quando sanno di poterlo fare.

Purtroppo, per ovvi motivi, solo nei giorni di ferie ci si può concedere il lusso di posticipare la sveglia o di non puntarla affatto ed oggi scopriremo come gestire questo particolare aspetto. Dopo aver visto qual è il colore dell’aura di ogni segno dello zodiaco e quanto sono ottimisti i vari segni zodiacali, oggi scopriremo infatti a che ora si dovrebbe svegliare ogni segno dello zodiaco per sentirsi al top. Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere ben due possibilità tra le quali scegliere.

Oroscopo: A che ora dovresti svegliarti al mattino? Ecco la risposta delle stelle

Ariete – All’alba

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono persone che amano dormire e se proprio devono farlo, preferiscono concedersi un riposino pomeridiano quando sentono che le energie stanno venendo meno. Dopo una notte di riposo preferiscono invece alzarsi al mattino presto in modo da abbracciare il nuovo giorno e coglierne tutte le possibilità. Dall’andare a correre, al concedersi del tempo solo per se stessi fino al prepararsi una buona colazione, la loro sveglia dovrebbe suonare presto perché la luce del giorno è in grado di caricarli di energie positive.

Toro – A mezzogiorno

I nativi del Toro sono persone tendenzialmente pigre e come ovvio che sia amano dormire. Allo stesso tempo si divertono a stare tra la gente e questo li porta ad andare a dormire spesso più tardi di quanto vorrebbero. La loro sveglia ideale, quindi, dovrebbe suonare in tarda mattinata, consentendogli di ricaricarsi a dovere. Potendo scegliere, sarebbe ancora meglio non puntare affatto alcuna sveglia e seguire il ritmo naturale. Con molta probabilità si alzerebbero intorno all’ora di pranzo, iniziando la giornata con un buon pasto e nella pace dei sensi.

Gemelli – Intorno alle dieci del mattino

I nati sotto il segno dei Gemelli sono delle anime in continuo fermento e ciò fa di loro persone che al mattino dovrebbero svegliarsi abbastanza presto. Essendo però anche anime della notte, con molta probabilità rischiano di far spesso le ore piccole. Per questo motivo la loro sveglia dovrebbe suonare sempre intorno alle nove del mattino, consentendogli così di riposare abbastanza ma senza per questo perdere parte della giornata. Iniziare bene è infatti una cosa che li mette solitamente di buon umore, facendoli sentire con più possibilità e per questo più positivi.

Leggi anche -> I segni zodiacali che hanno già bisogno di una pausa e perché

Cancro – Dopo le undici

I nativi del Cancro vorrebbero un mondo senza sveglie e per questo motivo preferirebbero non dover avere un orario in cui svegliarsi, cosa che possono concedersi nei giorni liberi e in cui riescono a mantenersi senza impegni. In alternativa, un buon orario è quello delle 11:30, perfetto per riposare quanto serve ma utile a dar loro modo di prepararsi per la giornata che devono affrontare. In questo modo potranno concedersi anche una colazione prima del pranzo, svegliandosi lentamente, proprio come piace a loro.

Leone – Alle sette

I nati sotto il segno del Leone sono tra i pochi eletti che al mattino riescono a svegliarsi ancor prima della sveglia. A volte, però, può capitar loro di crollare per il sonno e per non rischiare è sempre meglio avere una sveglia in grado di dar loro una smossa. Per giornate simili la loro sveglia ideale è intorno alle sette, cosa che si mantiene anche nel week end. Sempre pieni di idee e di cose da fare, ameranno infatti la consapevolezza di avere un’intera giornata a loro disposizione, nella quale muoversi come preferiscono. Per loro dormire è infatti quasi una perdita di tempo.

Vergine – Alle dieci

I nativi della Vergine, da persone razionali quali sono, non amano perdere tempo. Al contempo hanno però bisogno di riposare a dovere per poter essere lucidi abbastanza durante la giornata. Quando possono scegliere, quindi, dovrebbero alzarsi intorno alle 10, in modo da dare il via alla giornata con tutta calma, concedendosi del tempo solo per se stessi e assaporando il tempo che scorre lentamente ma non troppo. Inoltre sapranno che in caso di stanchezza, non manca poi molto al riposino pomeridiano e questo li renderà più rilassati e pronti a mettersi in gioco durante il giorno.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire a che ora dovrebbero svegliarsi gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.