Torta soffice mandorle e panna | La ricetta e i passaggi per realizzare il dolce che delizia tutti i palati. Semplice, veloce e perfetta per tutta la famiglia.

La ricetta della Torta soffice mandorle e panna è un dolce adatto ad ogni tipo di occasione. Ideale per festeggiare i compleanni dei tuoi bambini, ma anche per ricorrenze più intime come l’anniversario di matrimonio, una festa a sorpresa o una cenetta intima a lume di candela. Gli ingredienti sono di facile reperibilità e gradevoli a qualsiasi tipo di palato, dai più grandi ai più piccini. Vediamo di seguito gli ingredienti che ti serviranno e il procedimento. Pronte? Alzate le maniche, legate i capelli e siete pronte per immergervi nella dolcezza della Torta soffice mandorle e panna.

Torta soffice mandorle e panna | Ricetta e Ingredienti (per 8 persone)

Tempo di preparazione: 45 minuti + tempo per il raffreddamento

200 grammi di zucchero semolato

200 grammi di panna fresca

100 grammi di farina bianca tipo 00 + una manciata per foderare la teglia

60 grammi di cacao magro in polvere

50 grammi di mandorle pelate

4 albumi

Sale (un pizzico)

Procedimento

Il procedimento per creare la Torta soffice mandorle e panna è semplice e adatta anche a quelle donne che non amano molto cucinare il dolce. Quindi, una volta che avete sul vostro tavolo di lavoro tutti gli ingredienti potete procedere ad assemblare il tutto. Iniziate con:

Mandorle: tritatele finemente e, in una padella antiaderente, fate fondere il burro stando attenti a usare il fuoco molto moderato di modo che non colorisca il burro. Albumi: montate gli albumi con una frusta elettrica aggiungendo un pizzico di sale e lo zucchero. Procedete a montare gli albumi finché non risulteranno ben gonfi. Quindi setacciate la farina insieme ai 50 grammi di cacao magro in polvere, tenendone da parte una cucchiaiata che adopererete successivamente per guarnire la Torta. Mescolate la farina e il cacao molto delicatamente agli albumi, con movimenti regolari dal basso verso l’alto e viceversa per non smontarli. A questo punto inglobate all’impasto anche le mandorle tritate in precedenza e, con molta attenzione, incorporate anche il burro fuso freddo. Cinque cose da sapere sulle mandorle Una volta terminato l’impasto, in una teglia o, meglio, uno stampo a cerniera del diametro di 24 centimetri imburrato e infarinato, versate tutto l’impasto. Portate in forno la torta per 30 minuti circa a 180° C. Una volta trascorso il tempo, sfornate la torta e lasciatela intiepidire. Quindi, una volta raffreddata sformate la torta. Ora procedete a montare la panna fresca ben ferma e, utilizzando una tasca da pasticcere munita di bocchetta spizzata – se non avete la tasca da pasticcere, potete crearla voi con un sacchetto per congelatore di grandezza medio dove bucherete con una forbice un angolo – riempitela con la panna montata. Dunque disponetela a strisce sulla superficie della torta formando una griglia (tipo una crostata). Completate la guarnizione facendo scendere a pioggia 10 grammi di cacao magro in polvere. Setacciate il cacao sulla panna.

La vostra Torta soffice mandorle e panna è pronta per essere servita. Prima però ricordatevi di farla raffreddare in frigo per un’ora circa, in modo che tutti gli ingredienti, la panna in particolar modo, si solidifichi un po’. Accompagnate l vostra Torta spumosa alle mandorle con del caffè o un amaro alle erbe, da servire rigorosamente ghiacciato.

Buon appetito a voi!

Torta soffice alle mandorle | La ricetta – VIDEO