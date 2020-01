La bontà della sweet potato è davvero inconfondibile. Questa tipologia di patata anche chiamata patata americana, funge anche da miracolosa medicina. Pensate che la patata dolce viene utilizzata dalle popolazioni giapponesi per curare l’anemia, l’ipertensione e il diabete. Vediamo come la patata dolce sia un rimedio salutare per il nostro stile di vita e approfondiamo un po’ le caratteristiche

La patata color arancio, il vantaggio per la salute. La scienza ne conferma gli innumerevoli benefici. Questo alimento così speciale proviene dall’America Centrale e del sud. Scopriamo insieme tutti i benefici di questa particolare patata.

Sweet potato | La patata terapeutica

Nell’antichità l’alimentazione comprendeva alimenti molto semplici e poveri di grassi. Così facendo l’uomo è riuscito ad evitare di contrarre patologie alimentari come il diabete. Oggi, sommersi da cibo spazzatura, cibi raffinati, grassi e composti chimici siamo altamente esposti a malattie anche serie legate alle nostre cattive abitudini alimentare.

Per non parlare poi dell’obesità che soprattutto in Italia richiama a dati realmente sconcertanti. L’attività fisica viene spesso messa da parte e spesso non ci si accorge nemmeno di quanto i cibi di freschi, di stagione, i nostri ingredienti, abbiano delle proprietà formidabili. Alcuni alimenti, come la patata in questione, possiedono addirittura azioni terapeutiche.

Questo è quello che accade con la buccia della sweet potato. Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di Ingegneria Biomedica del Cnr di Padova hanno affermato che, il caiapo, un estratto di buccia di patata, riduce la glicemia basale, il colesterolo e l’emoglobina glicata e riesce a migliorare lo stato del paziente.

Patata dolce | Tutti i benefici

Questa patata americana appartiene alla famiglia delle Convolvulaceae, e viene coltivata e allevata nelle regioni tropicali per i suoi rizotuberi commestibili, dolci e ricchi di amido. Non ha quasi affatto nessun legame con la normale patata poiché appartiene alla macro categoria delle Solanaceae come pomodori, peperoni e melanzane.

Leggiamo di seguito tutti i suoi benefici